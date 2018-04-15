شوهدت كيا سبورتاج 2019 أثناء اختبارها في الشوارع العامة لأول مرة بتمويهات كثيفة.

بالرغم من التمويهات الكثيفة إلا أن ذلك لا يمنع ظهور المصابيح الأمامية التي ستحصل على تحديث جديد رفقة المقدمة كاملةً، وكذلك الخلفية التي تظهر هي الأخرى بمصابيح جديدة متوقع أن تأتي رفقة خلفية جديدة يالكامل كذلك. تعد سبورتاج أحد أنجح السيارات لدى كيا، كونها تمثل فئة سيارات الـ SUV الصغيرة التي تشهد نمواً كبيراً في جميع الأسواق العالمية والمحلية، وتعمل الشركات على تحديثها أولاً بأول للحفاظ على المنافسة فيما بينها.

من حيث الأداء يتوقع أن يبقى المحرك كما هو، حيث تطرح سبورتاج في أسواقنا المحلية بمحرك 4 سلندر سعة 2.0 لتر ينتج قوة تبلغ 157 حصان.