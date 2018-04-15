شوهدت كيا سبورتاج 2019 أثناء اختبارها في الشوارع العامة لأول مرة بتمويهات كثيفة.
بالرغم من التمويهات الكثيفة إلا أن ذلك لا يمنع ظهور المصابيح الأمامية التي ستحصل على تحديث جديد رفقة المقدمة كاملةً، وكذلك الخلفية التي تظهر هي الأخرى بمصابيح جديدة متوقع أن تأتي رفقة خلفية جديدة يالكامل كذلك. تعد سبورتاج أحد أنجح السيارات لدى كيا، كونها تمثل فئة سيارات الـ SUV الصغيرة التي تشهد نمواً كبيراً في جميع الأسواق العالمية والمحلية، وتعمل الشركات على تحديثها أولاً بأول للحفاظ على المنافسة فيما بينها.
من حيث الأداء يتوقع أن يبقى المحرك كما هو، حيث تطرح سبورتاج في أسواقنا المحلية بمحرك 4 سلندر سعة 2.0 لتر ينتج قوة تبلغ 157 حصان.
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ظهرت النجمة العالمية باريس هيلتون، متألقة برفقة صديقاتها خلال الحدث السنوي الرابع لـZOEas، الجمعة، وذلك وفقا لما نشرته صحيفة "الديلي ميل" البريطانية صباح السبت. ورغم انشغال باريس هيلتون بترتيبات الزواج خلال هذا العام من صديقها كريس زيلكا، تسمح لنفسها بقضاء بعض الوقت برفقة صديقاتها، إذ تألقت النجمة العالمية في الحدث السنوي الرابع "ZOEas"، في إنديو بولاية كاليفورنيا، الجمعة، وفقا لما نشرته صحيفة "الديلي ميل" البريطانية السبت. وظهرت وريثة كونراد هيلتون، البالغة من 37 عاما، بإطلالة أنيقة إذ ارتدت فستانا قصيرا فوق الركبة من الدانتيل الأبيض، وأكملت إطلالتها الملائكية، كما وصفتها الصحيفة، بارتداء النظارات الشمسية الفاخرة، وزوْج مِن الأحذية ذات الكعب العالي، كما بدت دون مكياج، واعتمد ظهورها الأنيق جمالها الطبيعي، وأضفى على ذلك تسريحة شعرها الأشقر على شكل ضفائر. وانضم إلى باريس هيلتون بعضا من النجمات أمثال: راشيل زوي، أوليفيا كولبو،
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