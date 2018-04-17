استطاعت سيارتا سوبارو فورستر وبي إم دبليو X3 موديلات 2018 الجديدة أن تصنعا لنفسهما حيزًا بين الأفضل في فئة الـSUV للسيارات الصغيرة وذلك بفضل حصولهما على تحسينات في الشكل والأداء، نالت رضا الكثير من العملاء، من مختلف الأعمار.

وقد حصلت سوبارو على جائزة أكثر السيارات أماناً على الطرق في الولايات المتحدة، حيث تمتاز بنظام الدفع الكلي الذي يمكن السيارة من التغلب علي ظروف الطريق المختلفة، أما الجيل الثالث من سيارات بي إم دبليو X3 فقد حاز على نقلة ملحوظة في تصميمه الخارجي، لذا سنقدم لكم مقارنة سريعة بين السيارتين تاركين للقارئ الرأي الأخير.

توفر بي إم دبليو موديل X3 محرك الديزل TwinPower Turbo ذو الأسطوانات الستة قوّة مذهلة تصل إلى 258 حصان مع عزم بقوّة 560 نيوتن متر، بسرعة قصوى 250 كلم/ساعة، مصحوبة بأرقامِ استهلاك مثالية تبلغ 8.4–8.2 لتر/ 100كم، بفضل التقنيات المبتكرة مثل محرك شاحن التوربين مع هندسة جيومتريّة متغيّرة للتّوربينة بنظام الخطّ المشترك للحقن المباشر للوقود.

أما سوبارو فتتميز بمحركات البوكسر في كل سياراتها، إضافة إلى نظام الدفع الرباعي المستمر والذي يمنح السيارة مستوىً من الثقة والاستجابة لا مثيل له في مثيلاتها مع إحساس أفضل في التوازن، وتتوافر سوبارو فورستر في 3 فئات.

تعبّر لغة التصميم الصارخ في سيارة BMW X3 عن السّلطة والاستقلالية مع التركيز الشديد على عرض المرايا الأمامية والخلفية لإضفاء مظهر دائم ومثير للإعجاب من خلال أحدث شبكة مزدوجة للعلامة التجارية، ومصابيح أمامية جديدة LED بيضاوية الشكل إلى جانب مصابيح نهارية LED جديدة، وشرائط جديدة لمصابيح LED ضبابية.

أما سوبارو فورستر فجاءت بواجهة أمامية مطورّة تضم شبكة تهوية أكبر حجما ذات تصميم رياضي، تتصل بمصابيح أمامية جديدة وخلفية أكبر حجما ذات تصميم مستطيلي تعمل بتقنية الليد، ويحيط بها إطار من الكروم.

توفر سيّارة BMW X3 مساحة واسعة في المقصورة بفضل الأسطح الأنيقة المحيطة بها بشكل مثالي وحلول التفاصيل الذكيّة، كما تخفّف تكنولوجيا التزجيج الصوتي العالي الجودة ضجيج الرياح والأصوات الأخرى الآتية من الخارج إلى حدّ كبير.، مع تجهيزات فاخرة على مستوى لوحة أجهزة القياس الحديثة ذات التصميم الرقمي أو المقاعد الرياضية الجلدية العالية الجودة التي اعتدنا على رؤيتها في سيارات بي إم دبليو.

أيضًا سيارة سوبارو فورستر لا تقل عن منافستها على مستوى الداخلي، فهي توفر أجواء من الراحة والفخامة، بفضل عجلة القيادة متعددة الأغراض وكذلك مواد جديدة عازلة إلى الصوت وزجاج أبواب أقل سمكا مع أنظمة خاصة بتقليل الضوضاء، كما توفر تكنولوجيا EyeSight نظام مساعدة متطور للسائق يستند إلى كاميرتين ستيريو علي جانبي مرآة الرؤية الخلفية لرصد علامات حارات المرور والسيارات الأخرى والمشاه أمام السيارة.