أعلن جان مارك غاليس رئيس لوتس التنفيذي التنحي من منصبه، على أن يسري القرار بشكل فوري.
يأتي هذا "لأسباب شخصية" وكون "الوقت قد حان للمضي قدما" حسب غاليس الذي انضم إلى صانعة السيارات البريطانية من مجموعة PSA بيجو سيتروين في 2014 والتي كان مسؤولا تنفيذيا فيها، مع ذلك فقد أشرف على إطلاق موديلات مثل لوتس إليس وإيفورا وإكسيج.
على مدار العشر سنوات الأخيرة لم تطلق صانعة السيارات البريطانية موديلات جديدة كليا وذلك لضعف الموارد المالية، إلا أن ذلك سيتغير تماما بفضل شراءها بواسطة جيلي التي تمتلك أيضا فولفو وبوليستار ولينك آند كو ولندن تاكسي وحصة 10% في مرسيدس.
هذا وسيستبدل غاليس في منصبه كينجفنغ فنغ وهو نائب رئيس مجموعة جيلي أوتو، وبسيطرة إحدى رجالها على زمام الأمور تأمل صانعة السيارات الصينية استبدال كامل خط إنتاج سيارات لوتس الرياضية وإطلاق موديلات جديدة بينها كروس أوفر.
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ظهرت عارضتا الأزياء كايا جربر وبيلا حديد، على منصة عرض أزياء المصمّم الشهير ألكساندر وانغ، ليلة الأحد في مدينة نيويورك الأميركية. ووفقا إلى صحيفة "ديلي ميل" البريطانية ظهرتا بإطلالة مميزة مِن سترات جلدية كبيرة الحجم، وشورت، وحمالات صدر من الدانتيل في العرض الذي أقيم بمنطقة South Street Seaport Pier 17 في نيويورك. وتعدّ هذه المجموعة، التي كانت متوفّرة خلال شهر سبتمبر/ أيلول، مستوحاة من أزياء والدي وانغ وتضم مجموعة من القطع الأنيقة والعصرية. وارتدت جربر البالغة من العمر 16 عاما، على المدرج أحذية الكاحل الرياضية مع الجوارب البيضاء بالإضافة إلى شورت من الجينز مربوط عند الخصر بحزام أسود، ونسقته مع سترة جلدية، وحمالة صدر سوداء من الدانتيل، وزوج من قفازات الدراجة النارية وظهرت بيلا حديد، البالغة من العمر 21 عاما، بنفس الحذاء والجوارب التي ارتدتها جربر، وكانت تتدلى من يدها اليسرى
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