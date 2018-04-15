علمنا قبل أيام أن رولز رويس تعمل على اختبار كولينان الجديدة كلياً برفقة National Geographic في مغامرة مميزة للسيارة المنتظرة.

تأمل رولز رويس الدفع بكولينان إلى حدودها القصوى باختبارها في التضاريس الصهبة مع National Geographic، ويبدو أن السيارة تقدم بالفعل أداءً عالياً كما نشاهد في الفيديو التشويقي الذي كشفت عنه رولز رويس أداء كولينان في الثلوج والمياه والطين!

ستنتهي مغامرة كولينان مع فريق National Geographic في مايو، ومن المرجح أن لا نرى رولز رويس تكشف عن السيارة إلا في النصف الثاني من العام الجاري.