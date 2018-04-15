علمنا قبل أيام أن رولز رويس تعمل على اختبار كولينان الجديدة كلياً برفقة National Geographic في مغامرة مميزة للسيارة المنتظرة.
تأمل رولز رويس الدفع بكولينان إلى حدودها القصوى باختبارها في التضاريس الصهبة مع National Geographic، ويبدو أن السيارة تقدم بالفعل أداءً عالياً كما نشاهد في الفيديو التشويقي الذي كشفت عنه رولز رويس أداء كولينان في الثلوج والمياه والطين!
ستنتهي مغامرة كولينان مع فريق National Geographic في مايو، ومن المرجح أن لا نرى رولز رويس تكشف عن السيارة إلا في النصف الثاني من العام الجاري.
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ظهرت النجمة العالمية باريس هيلتون، متألقة برفقة صديقاتها خلال الحدث السنوي الرابع لـZOEas، الجمعة، وذلك وفقا لما نشرته صحيفة "الديلي ميل" البريطانية صباح السبت. ورغم انشغال باريس هيلتون بترتيبات الزواج خلال هذا العام من صديقها كريس زيلكا، تسمح لنفسها بقضاء بعض الوقت برفقة صديقاتها، إذ تألقت النجمة العالمية في الحدث السنوي الرابع "ZOEas"، في إنديو بولاية كاليفورنيا، الجمعة، وفقا لما نشرته صحيفة "الديلي ميل" البريطانية السبت. وظهرت وريثة كونراد هيلتون، البالغة من 37 عاما، بإطلالة أنيقة إذ ارتدت فستانا قصيرا فوق الركبة من الدانتيل الأبيض، وأكملت إطلالتها الملائكية، كما وصفتها الصحيفة، بارتداء النظارات الشمسية الفاخرة، وزوْج مِن الأحذية ذات الكعب العالي، كما بدت دون مكياج، واعتمد ظهورها الأنيق جمالها الطبيعي، وأضفى على ذلك تسريحة شعرها الأشقر على شكل ضفائر. وانضم إلى باريس هيلتون بعضا من النجمات أمثال: راشيل زوي، أوليفيا كولبو،
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