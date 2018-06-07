فورد ودايملر تراكس تسحبان أكثر من 1600 سيارة في كوريا الجنوبية

ذكرت وزارة النقل الكورية الجنوبية اليوم الخميس أن شركتي فورد كوريا ودايملر تراكس ستقومان بسحب أكثر من 1600 سيارة لإصلاح عيوب بها.
وقالت وزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل في بيان إن العيوب تشمل خللا في وحدة التحكم، بحسب ما ذكرت وكالة يونهاب للأنباء.
ويعد ذلك أحدث سلسلة من عمليات سحب السيارات من قبل الشركات المنتجة للسيارات والمستوردين لضمان توافر قواعد السلامة بالسيارات.
GMT 23:31 2018 الخميس ,07 حزيران / يونيو"BMW" تكشف عن أحدث نسخة من سيارتها الرياضية الشهيرة
GMT 23:24 2018 الخميس ,07 حزيران / يونيورسمياً "أوتوجميل" تطرح "إيكوسبورت" تعرف علي الأسعار والمواصفات
GMT 23:12 2018 الخميس ,07 حزيران / يونيونيسان تطرح الجيل الجديد من "كيكس" بمجموعة كبيرة من الألوان
GMT 23:06 2018 الخميس ,07 حزيران / يونيو"تيجوان"و "الفئة الخامسة" و "A6" أكثر السيارات المستوردة مبيعاً في كوريا
GMT 23:56 2018 الثلاثاء ,05 حزيران / يونيودودج تؤكد عدم وجود خطط لإطلاق جيل جديد من "فايبر"
ظهرت الممثلة الحائزة على جائزة الأوسكار، إيما ستون، في حفلة توزيع جوائز "LVMH Prize" لعام 2018، والتي تدعم مصممي الأزياء الشباب في جميع أنحاء العالم، في مؤسسة العلامة التجارية الشهيرة "لويس فيتون" في العاصمة الفرنسية باريس، يوم الأربعاء. وجذبت نجمة فيلم "La La Land" البالغة من العمر 29 عاما، أنظار الحضور وعدسات المصورين، بإطلالتها الأنيقة والمميزة، وباعتبارها سفيرة للعلامة التجارية، فليس من المفاجئ أن تختار إيما ارتداء أزياء من تصميم دار الأزياء الفرنسية لويس فيتون، حيث ارتدت سروالا اسودا ذو خصر طويل وواسع، وسترة جريئة باللون الأبيض مع حزام اسود من الجلد، وأكملت نجمة هوليوود إطلالتها بزوجًا من الأحذية السوداء ذات كعب عال، مع المكياج الناعم ولمسة من أحمر الشفاه القرمزي اللامع، و حقيبة يد مستوحاة من الطراز القديم وتزينت بأقراط مرصعة بالماس. كانت إيما ستون في باريس لتقديم جائزة LVMH
أرسل تعليقك