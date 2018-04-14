أعلنت مجموعة فولكس واجن عن تعيين السيد Herbert Diess رئيساً تنفيذياً جديداً للمجموعة ورئيساً لمجلس الإدارة خلفاً للسيد Matthias Müller الذي لاحقته الإشاعات في الأيام الأخيرة حول مغادرته منصبه.

مجموعة فولكس واجن وصفت قرار التنحي بالقرار المشترك بينها وبين السيد مولر الذي قدمت له الشكر الجزيل على ما قدمه خلال تسلمه المجموعة في خريف العام 2015 والذي شهد أصعب مرحلة في تاريخ المجموعة بعد إندلاع فضيحة التلاعب بالإنبعاثات، ووصفت فولكس واجن بالعمل الذي قام به السيد مولر أنه هو من إستطاع إنتشال فولكس واجن من مشاكلها وقيادتها إلى بر الأمان.