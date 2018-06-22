أكدت فولكس واجن منذ فترة تصميمها على إنتاج T-Roc بالسقف المكشوف، ولكنها مشغولة في الوقت الحالي بتجهيز مصانعها لإنتاج السيارة.
ستقوم فولكس واجن بإنتاج T-Roc المكشوفة في مصنعها في Osnabrück الألمانية حيث تقوم المجموعة بإنتاج عدد من سياراتها الـSUV بدأ من فولكس واجن طوارق وحتى بورش كايين، كما يقوم المصنع بطلاء سكودا فابيا كذلك، وستستغرق أعمال توسع المصنع لتجهيزه لإنتاج T-Roc المكشوفة عدة أشهر ستكلف 350 مليون ريال.
ستصل T-Roc المكشوفة في 2020، ولكن قبل ذلك ستصل أصغر سيارات فولكس واجن الـSUV وهي T-Cross المبنية على أساس بولو الجديدة كلياً في معرض باريس. وقد نشاهد T-Roc R قبل وصول شقيقتها المكشوفة.
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ظهرت بيلا حديد في حدائق قصر باريزيان الملكي الخلاب، في الوقت الذي بدأ فيه المخرج الفني الجديد لشركة لفيو فيتون، فيرجيل أبلوه عرض المجموعة الفرنسية الجديدة لربيع وصيف 2019 بعد ظهر يوم الخميس. وكانت عارضة الأزياء البالغة من العمر 21 عامًا تحظى باهتمام كبير بعد ظهورها في بدلة رومنر حمراء قصيرة نابضة بالحياة عندما انضمت إلى الضيوف بما في ذلك كيم كارداشيان وكاني ويست وكيلي جينر وريهانا في أسبوع باريس للأزياء. الكعوب الحمراء وأكملت الكعوب الحمراء المطابقة بنفس درجة اللون المظهر اللافت للنظر لبيلا، في حين أن الجوارب الشفافة والحقيبة البسيطة المربوطة بين الخصر والقدم جعلتها متفردة، وحجبت بيلا عينها وراء نظارة شمسية صفراء اللون، واستقرت في مقعد في الصف الأمامي، واختارت مكياجها من الألوان الناعمة، وتعتبر بيلا جديدة في ميلان، حيث انضمت إلى حديثًا إلى فريق عائلة كاردشيان . ويبدو
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