أكدت فولكس واجن منذ فترة تصميمها على إنتاج T-Roc بالسقف المكشوف، ولكنها مشغولة في الوقت الحالي بتجهيز مصانعها لإنتاج السيارة.

ستقوم فولكس واجن بإنتاج T-Roc المكشوفة في مصنعها في Osnabrück الألمانية حيث تقوم المجموعة بإنتاج عدد من سياراتها الـSUV بدأ من فولكس واجن طوارق وحتى بورش كايين، كما يقوم المصنع بطلاء سكودا فابيا كذلك، وستستغرق أعمال توسع المصنع لتجهيزه لإنتاج T-Roc المكشوفة عدة أشهر ستكلف 350 مليون ريال.

ستصل T-Roc المكشوفة في 2020، ولكن قبل ذلك ستصل أصغر سيارات فولكس واجن الـSUV وهي T-Cross المبنية على أساس بولو الجديدة كلياً في معرض باريس. وقد نشاهد T-Roc R قبل وصول شقيقتها المكشوفة.