كيا k900 موديل 2019 الجديدة تنطلق بقوة 365 حصان

كشفت "كيا" عن مودل K900 2019 الجديد، بمعرض نيويورك للسيارات، فتبدو السيارة أصغر من الطراز السابق بشبكة تهوية جديدة وخلايا تشبه الجواهر بعدد 176 خلية وشريط سفلي كرومي ينطلق من الأمام للعجلات الخلفية.
وتأتي بمصابيح أمامية وخلفية LED، وتحمل تصميم مطور واحساس وشخصية مختلفة عن السابق، وتحمل السيارة مقصورة داخلية جديدة مع خامات عالية الجودة مثل الفرش الجلدي الاسود والبيج والاسبريسو البني أو البني سيينا مع لمسات معدنية وتطعيمات خشبية وهناك فرش جلدي نابا اختياري يتوفر ضمن الخيارات كذلك.
كما تأتي لوحة القيادة بنظام ترفيهي بشاشة 12.3 بوصة والعدادات تأتي بشاشة TFT 7 بوصة قياسية و12.3 بوصة اختيارية وشاشة عرض بيانات 9.7 بوصة تظهر السرعة ومعلومات الملاحة ووسائل مساعدة السائق.
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يبدو أن النجمة العالمية سيلينا غوميز، بعد انفصالها مؤخرًا عن حبيبها المغني الشهير جاستن بيبر، تستمتع بالطقس الربيعي، حيث رصدتها عدسات المصوريين أثناء توجهها إلى خدمات الكنيسة لعيد الفصح في لوس أنجلوس، حيث جذبت البالغة من العمر 25 عامًا، الأنظار بإطلالتها الأنيقة، مرتدية فستانًا باللون اللبني مطبوعًا بالأزهار الحمراء والبرتقالية مقترنًا بزوج من الأحذية الرياضية البيضاء، وتوقفت عند متجر بقالة "ترايدر جو" لشراء بعض الإمدادات. ويتميز فستان سيلينا ذو الخصر المنخفض بأكمام جذابة مع خط رقبة جرئ يكشف عن مفاتنها، وأضافت سترة من اللون البيج كبيرة الحجم طويلة تصل إلى الركبة، وحملت هاتفًا محمولًا في يديها، مع حقيبة من الجلد البني معلقة على كتفها، وكان شعرها القصير البني مربوطًا على شكل ذيل حصان منخفض، وأكملت إطلالتها بأقراط ذهبية صغيرة. ويذكر أن "جوميز" تستمتع حاليا بوقتها، وذلك بعد اتفاقها مع حبيبها نجم
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