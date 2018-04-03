كيا k900 موديل 2019 الجديدة تنطلق بقوة 365 حصان

كشفت "كيا" عن مودل K900 2019 الجديد، بمعرض نيويورك للسيارات، فتبدو السيارة أصغر من الطراز السابق بشبكة تهوية جديدة وخلايا تشبه الجواهر بعدد 176 خلية وشريط سفلي كرومي ينطلق من الأمام للعجلات الخلفية.

وتأتي بمصابيح أمامية وخلفية LED، وتحمل تصميم مطور واحساس وشخصية مختلفة عن السابق، وتحمل السيارة مقصورة داخلية جديدة مع خامات عالية الجودة مثل الفرش الجلدي الاسود والبيج والاسبريسو البني أو البني سيينا مع لمسات معدنية وتطعيمات خشبية وهناك فرش جلدي نابا اختياري يتوفر ضمن الخيارات كذلك.

كما تأتي لوحة القيادة بنظام ترفيهي بشاشة 12.3 بوصة والعدادات تأتي بشاشة TFT 7 بوصة قياسية و12.3 بوصة اختيارية وشاشة عرض بيانات 9.7 بوصة تظهر السرعة ومعلومات الملاحة ووسائل مساعدة السائق.