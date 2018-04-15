تعرف على أغلى 10 سيارات يمكنك شراؤها خلال 2018

في إعتقادك، أي السيارات ستكون الأبهظ ثمنا؟ بالطبع ستكون الإجابة هي السيارات الفاخرة والسوبركارز.
وفي كل الأحوال، إن أردت أن تشتري إحداها فعليك أن تتوقع أن مجرد الخيارات الإضافية فيها ستكلف ما يفوق ربع مليون ريال.
وفي حال فكرت في إقتناء إحداها، أتينا لك اليوم بقائمة تضم أغلى 10 سيارات قد تقوم بشراءها، استناداً على أسعار المملكة المتحدة، مع العلم أنها لا تتضمن السيارات محدودة الصنع مثل بوجاتي شيرون.
1- رولز رويس فانتوم VIII
تحتل رولز رويس فانتوم VIII المرتبة الأولى، فهي أثمن سيارة يمكنك شراءها بإنجلترا، وذلك بثمن 2 مليون ريال سعودي.
2- مكلارين 720S Velocity
بسعر يبدأ من 1.79 مليون ريال تحتل مكلارين 720S فيلوستي المرتبة الثانية في كونها الأعلى سعرا بين سيارات هذه القائمة.
3- بنتلي مولسان
تأتي بنتلي مولسان ذات قاعدة العجلات الطويلة بتكلفة تبدأ من 1.5 مليون ريال.
4- لامبورجيني أفنتادور
أما السوبركار الإيطالية ذات محرك الـ 12 سلندر، سوف تكلفك حوالي 1.45 مليون ريال لتحتل بذلك المرتبة الرابعة.
5- فيراري 812 Superfast
بسعر 1.4 مليون ريال تأتي فيراري 812 فائقة السرعة في المرتبة الخامسة.
6- فيراري GTC4 Lusso V12
تليها فيراري GTC4 Lusso V12 كسادس أثمن سيارة قد تقوم بشرائها بسعر يبدأ من 1.23 مليون ريال سعودي.
7- أستون مارتن فانكويش S فولانتي
آستون مارتن فانكويش S فولانتي تأتي في المرتبة السابعة بسعر يبدأ من 1.1 مليون ريال.
8- مرسيدس S65 الكشف
بسعر مليون ريال سعودي تحتل مرسيدس S-Class الكشف المرتبة الثامنة في كونها الأثمن بإنجلترا.
9- رنج روفر SVAutobiography
بنسخة قاعدة العجلات الأطول تأتي رنج روفر SVAutobiography في المرتبة التاسعة بسعر يبدأ من 948,000 ريال.
10- مرسيدس AMG SL 65
لتأتي أقلهم سعرا هي مرسيدس SL 65 والتي يمكنك شراءها مقابل 941,000 ريال وحسب.
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ظهرت النجمة العالمية باريس هيلتون، متألقة برفقة صديقاتها خلال الحدث السنوي الرابع لـZOEas، الجمعة، وذلك وفقا لما نشرته صحيفة "الديلي ميل" البريطانية صباح السبت. ورغم انشغال باريس هيلتون بترتيبات الزواج خلال هذا العام من صديقها كريس زيلكا، تسمح لنفسها بقضاء بعض الوقت برفقة صديقاتها، إذ تألقت النجمة العالمية في الحدث السنوي الرابع "ZOEas"، في إنديو بولاية كاليفورنيا، الجمعة، وفقا لما نشرته صحيفة "الديلي ميل" البريطانية السبت. وظهرت وريثة كونراد هيلتون، البالغة من 37 عاما، بإطلالة أنيقة إذ ارتدت فستانا قصيرا فوق الركبة من الدانتيل الأبيض، وأكملت إطلالتها الملائكية، كما وصفتها الصحيفة، بارتداء النظارات الشمسية الفاخرة، وزوْج مِن الأحذية ذات الكعب العالي، كما بدت دون مكياج، واعتمد ظهورها الأنيق جمالها الطبيعي، وأضفى على ذلك تسريحة شعرها الأشقر على شكل ضفائر. وانضم إلى باريس هيلتون بعضا من النجمات أمثال: راشيل زوي، أوليفيا كولبو،
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