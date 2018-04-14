في إطار حملة التدشين الخاصة للأسواق المهمة للامبورجيني حول العالم، قامت الشركة الإيطالية بأخذ سيارتها الجديدة أوروس خصيصًا إلى هذه الأسواق وقامت بعمل حفلات تدشين محلية خاصة لها، واليوم تشاركنا الشركة ألبوم صور مميز لـ أوروس حول العالم.
تعتبر لامبورجيني أوروس اول سوبر SUV في العالم، وهي ليست مجرد SUV بقوة كبيرة بل توفر كذلك متعة القيادة الرياضية، وتحمل أوروس محرك V8 ثنائي التيربو جديد كلياً هو الأول من نوعه في تاريخ الشركة، يأتي المحرك بسعة 4.0 لتر وينتج قوة تبلغ 650 حصان، وعزم يصل إلى 850 نيوتن-متر، يرتبط المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي من 8 سرعات يسمح لـ أوروس بالانطلاق من 0 إلى 100 كم/س في 3.6 ثانية وإلى 200 كم/س في 12.8 ثانية قبل أن تصل إلى سرعتها القصوى البالغة 305 كم/س لتصبح بذلك أسرع SUV في العالم بزيادة تبلغ 15 كم/س عن جراند شيروكي تراكهوك.
في الصور التالية نرى أوروس في العديد من المدن العالمية مثل دبي، هوليوود، باريس، سان فرانسيسكو وبعض المدن الأخرى في ألبوم صور جميل.
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