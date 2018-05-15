مرسيدس amg تعرض تقنيات سيارتها gt s رودستر

طرحت مرسيدس AMG، رسميًا سيارتها GT S رودستر والتي تقع بين AMG GT رودستر وAMG GT C رودستر، التي تستخدم المحرك نفسه التيربو المزدوج 4 لتر 8 سلندر مثل موديلات AMG GT الأخرى، وتولد 515 حصانا و670 نيوتن.متر من عزم الدوران والجير DCT سُباعي السرعات ما يتيح لها الانطلاق من 0-100 كيلومتر خلال 3.8 ثانية مع سرعة قصوى 310 كيلومتر في الساعة.

تأتي بمميزات أخرى للأداء يتضمنها قفل خلفي تفاضلي، نظام تعليق هوائي رياضي بمحاور عجلات ألومنيومية، نظام مكابح عالي الأداء ومركز جاذبية منخفض يعطيها ثباتا فائقا بالسرعات العالية.

متاح لها 3 حزمات يتضمنها بشكل قياسي AMG كروم والتي تضيف لمعانا على السيارة، كما تتوفر AMG ديناميك بلس الاختيارية وهي تحسّن أدائها الرياضي، كما تتوفر حزمة خارجية AMG تضيف لها ألياف الكربون، تأتي قياسيا بحزمة AMG الكروم الفضي كما تتاح لها عدة حزمات أخرى تزيدها أناقة وصلابة.