احتفلت شركة إفتوفاز الروسية لصناعة وتطوير السيارات مؤخرًا بعيد ميلاد أيقونتها رباعية الدفع "نيفا" الأربعين، وأعلنت بهذه المناسبة عن طرح إصدار خاص من السيارة.

وانطلقت لادا نيفا للمرة الأولى بالأسواق العالمية في عام 1977، وهي من السيارات رباعية الدفع الأشهر في عالم صناعة السيارات الروسية.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "سعودي أوتو" السعودية، فإن الإصدار الخاص من "نيفا" سيتاح بالألوان "البيج والأحمر والأبيض والأزرق"، بالإضافة إلى العدادات الداخلية ذات الأرقام والمؤشرات البرتقالية.

ويتميز الإصدار الجديد من السيارة بجلد خاص على المقاعد وعجلة القيادة والعلامة الخاصة بالإصدار المتضمنة للرقم 40.

ومن المقرر أن يتاح الطراز الجديد في الأسواق الروسية لدى الموزعين بدءً من شهر يونيو القادم.

ولم تكشف الشركة الروسية عن أسعار الطراز الخاص من السيارة الجديدة حتى الآن.