احتفلت شركة إفتوفاز الروسية لصناعة وتطوير السيارات مؤخرًا بعيد ميلاد أيقونتها رباعية الدفع "نيفا" الأربعين، وأعلنت بهذه المناسبة عن طرح إصدار خاص من السيارة.
وانطلقت لادا نيفا للمرة الأولى بالأسواق العالمية في عام 1977، وهي من السيارات رباعية الدفع الأشهر في عالم صناعة السيارات الروسية.
وبحسب ما ذكرته صحيفة "سعودي أوتو" السعودية، فإن الإصدار الخاص من "نيفا" سيتاح بالألوان "البيج والأحمر والأبيض والأزرق"، بالإضافة إلى العدادات الداخلية ذات الأرقام والمؤشرات البرتقالية.
ويتميز الإصدار الجديد من السيارة بجلد خاص على المقاعد وعجلة القيادة والعلامة الخاصة بالإصدار المتضمنة للرقم 40.
ومن المقرر أن يتاح الطراز الجديد في الأسواق الروسية لدى الموزعين بدءً من شهر يونيو القادم.
ولم تكشف الشركة الروسية عن أسعار الطراز الخاص من السيارة الجديدة حتى الآن.
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ظهرت النجمة العالمية باريس هيلتون، متألقة برفقة صديقاتها خلال الحدث السنوي الرابع لـZOEas، الجمعة، وذلك وفقا لما نشرته صحيفة "الديلي ميل" البريطانية صباح السبت. ورغم انشغال باريس هيلتون بترتيبات الزواج خلال هذا العام من صديقها كريس زيلكا، تسمح لنفسها بقضاء بعض الوقت برفقة صديقاتها، إذ تألقت النجمة العالمية في الحدث السنوي الرابع "ZOEas"، في إنديو بولاية كاليفورنيا، الجمعة، وفقا لما نشرته صحيفة "الديلي ميل" البريطانية السبت. وظهرت وريثة كونراد هيلتون، البالغة من 37 عاما، بإطلالة أنيقة إذ ارتدت فستانا قصيرا فوق الركبة من الدانتيل الأبيض، وأكملت إطلالتها الملائكية، كما وصفتها الصحيفة، بارتداء النظارات الشمسية الفاخرة، وزوْج مِن الأحذية ذات الكعب العالي، كما بدت دون مكياج، واعتمد ظهورها الأنيق جمالها الطبيعي، وأضفى على ذلك تسريحة شعرها الأشقر على شكل ضفائر. وانضم إلى باريس هيلتون بعضا من النجمات أمثال: راشيل زوي، أوليفيا كولبو،
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