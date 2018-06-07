بيجو تطرح النسخة الكومبي من 508

أعلنت شركة بيجو أنها ستكشف النقاب عن موديل كومبي من سيارتها 508، التي تنتمي للفئة المتوسطة العليا، وذلك خلال فعاليات معرض باريس الدولي للسيارات أكتوبر القادم.
وأوضحت الشركة الفرنسية أن سيارتها 508 SW الجديدة تتمتع بطابع رياضي وتصميم انسيابي على غرار الموديل الصالون، وهي تأتي بطول 4.78 متر، كما يسع صندوق الأمتعة لما يصل إلى 1780 لترا.
وأضافت بيجو أن المقاعد الخلفية يمكن إنزالها كليا في أرضية السيارة بمساعد النظام المعروف باسم (Magic Flat)، لافتة إلى أن الأنظمة المساعدة ونظام الدفع والتجهيزات لا تختلف باختلاف الهيكل.
وتتمتع النسخة الكومبي أيضا بكشافات LED ذكية، وقُمرة قيادة ذكية (I-Cockpit) غير اعتيادية مع مقود صغير ولوحة قيادة مرتفعة ونظام للرؤية الليلية.
وتتوفر للموديل الجديد مجموعة من محركات البنزين والديزل، التي تأتي بقوة 130 حصان و225 حصان.
ومن المخطط له أيضا طرح نسخة هجين Plug-in من السيارة في النصف الثاني من العام القادم.
ومن المقرر أن تطرح بيجو الموديل الكومبي الجديد بحلول يناير من العام القادم، غير أنها لم تكشف بعد عن الأسعار.
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ظهرت الممثلة الحائزة على جائزة الأوسكار، إيما ستون، في حفلة توزيع جوائز "LVMH Prize" لعام 2018، والتي تدعم مصممي الأزياء الشباب في جميع أنحاء العالم، في مؤسسة العلامة التجارية الشهيرة "لويس فيتون" في العاصمة الفرنسية باريس، يوم الأربعاء. وجذبت نجمة فيلم "La La Land" البالغة من العمر 29 عاما، أنظار الحضور وعدسات المصورين، بإطلالتها الأنيقة والمميزة، وباعتبارها سفيرة للعلامة التجارية، فليس من المفاجئ أن تختار إيما ارتداء أزياء من تصميم دار الأزياء الفرنسية لويس فيتون، حيث ارتدت سروالا اسودا ذو خصر طويل وواسع، وسترة جريئة باللون الأبيض مع حزام اسود من الجلد، وأكملت نجمة هوليوود إطلالتها بزوجًا من الأحذية السوداء ذات كعب عال، مع المكياج الناعم ولمسة من أحمر الشفاه القرمزي اللامع، و حقيبة يد مستوحاة من الطراز القديم وتزينت بأقراط مرصعة بالماس. كانت إيما ستون في باريس لتقديم جائزة LVMH
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