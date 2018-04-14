5 سيارات أقل استهلاكًا للوقود في الأسواق المصرية

نعرض لكم أهم السيارات الجديدة الأقل في استهلاك الوقود المتوفرة في السوق المصري:-



تويوتا كورولا

مزودة بمحرك مكون من 4 أسطوانات سعة 1.6 لتر بقوة 120 حصان وناقل حركة ستيبترونيك ويدوي من 5 سرعات، وتستهلك تويوتا 5.5 لتر بنزين لكل 100 كيلومتر، ويبلغ سعر الفئة الأقل 315 ألف جنيه بينما سعر الفئة الكاملة يبلغ 463 ألف جنيه، بينما تصل سعر السيارة موديل 2017 إلى 300 ألف جنيه.



فيات بونتو

فيات بونتو موديل 2018 موجودة في مصر بثلاث فئات من التجهيزات، ويبلغ سعر الفئة الأقل 229 ألف جنيه، أما الفئة الكاملة فيبلغ سعرها الرسمي 274 ألف جنيه، مزودة بمحرك سعة 1.4 لتر بقوة 77 حصانًا عند 6000 لفة في الدقيقة، وخيارين من نواقل الحركة الأول يدوي من خمس سرعات وآخر أوتوماتيك للفئتين الثانية والثالثة من 4 سرعات، وتستهلك بونتو 5 لتر بنزين لكل 100 كيلومتر.

أودي Q2

تتوافر سيارة أودي التي تنتمي إلى فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات SUV، بفئة واحد في السوق المصري ، وزودت بمحرك من 4 أسطوانات سعة 1.4 لتر، مرتبط بناقل حركة ستيبترونيك من 7 نقلات، بقوة 150 حصان، وتستهلك 5 لتر بنزين لكل 100 كيلومتر. ويبلغ سعر السيارة الرسمي طراز 2018، 625 ألف جنيه مصري .



جولف 7

تأتي السيارة الألمانية بمحرك مكون من أربع أسطوانات سعة 1.4 لتر، مرتبط بناقل حركة أوتوماتيك بتكنولوجيا DSG من 7 نقلات، بقوة 140 حصان، وتتمكن جولف 7 من التسارع من الثبات إلى 100 كيلومتر/ الساعة في 8.4 ثانية، وتبلغ سرعتها القصوى 212 كيلومتر/ س، وسيارة فولكس فاجن الهاتشباك تستهلك 5 لتر بنزين لكل 100 كيلومتر، ويبلغ سعر السيارة موديل 2018 الرسمي 399 ألف جنيه مصري .



سكودا رابيد

تستهلك 4.6 لتر بنزين فقط لكل 100 كيلومتر، وتستمد رابيد قوتها من محرك سعة 1.0 لتر، والقادرة علي التسارع من الثبات إلي 100 كيلومتر/ س في 11.3 ثانية، وتتوافر في مصر فئتان، تبدأ من 299 ألف جنيه للأولى، وتصل إلى 360 ألف للثانية.