دشنت شركة هيونداي الجيل الجديد من سيارتها Veloster الكوبيه المدمجة خلال فعاليات معرض ديترويت الدولي للسيارات والممتد حتى 28 يناير الجاري.

وأوضحت الشركة الكورية الجنوبية أن الجيل الثاني من سيارتها Veloster ذات التصميم ثلاثي الأبواب الفريد من نوعه يمتاز بخطوط تصميمية أكثر شراسة وجاذبية من الجيل السابق، كما أنه يأتي مجهزا بكشافات LED.

وعلى صعيد المحركات، تتوفر للسيارة Veloster الجديدة باقة تتألف من 3 محركات، هي: محرك بنزين سعة 2.0 لتر وبقوة 108 كيلووات/147 حصان ومحرك تربو سعة 1.6 لتر وبقوة 148 كيلووات/201 حصان ومحرك سعة 2.0 لتر وبقوة 202 كيلووات/275 حصان في الموديل Veloster N-Performance.

ولم تفصح هيونداي بعد عن أية بيانات تتعلق بمعدلات الأداء أو الاستهلاك أو موعد طرح أو أسعار الجيل الجديد من سيارتها Veloster الكوبيه.