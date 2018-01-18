دشنت شركة هيونداي الجيل الجديد من سيارتها Veloster الكوبيه المدمجة خلال فعاليات معرض ديترويت الدولي للسيارات والممتد حتى 28 يناير الجاري.
وأوضحت الشركة الكورية الجنوبية أن الجيل الثاني من سيارتها Veloster ذات التصميم ثلاثي الأبواب الفريد من نوعه يمتاز بخطوط تصميمية أكثر شراسة وجاذبية من الجيل السابق، كما أنه يأتي مجهزا بكشافات LED.
وعلى صعيد المحركات، تتوفر للسيارة Veloster الجديدة باقة تتألف من 3 محركات، هي: محرك بنزين سعة 2.0 لتر وبقوة 108 كيلووات/147 حصان ومحرك تربو سعة 1.6 لتر وبقوة 148 كيلووات/201 حصان ومحرك سعة 2.0 لتر وبقوة 202 كيلووات/275 حصان في الموديل Veloster N-Performance.
ولم تفصح هيونداي بعد عن أية بيانات تتعلق بمعدلات الأداء أو الاستهلاك أو موعد طرح أو أسعار الجيل الجديد من سيارتها Veloster الكوبيه.
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ظهرت العارضة الشهيرة كيت موس يوم الخميس على المنصة في باريس بعد غياب لسنوات، وكانت البالغة 44 عاما وصلت إلى باريس لمناسبة عيد ميلادها الـ44 هذا الأسبوع، وقد رافقت موس على المنصة زميلتها وأيقونة الموضة من نينتيز ناعومي كامبل. إذ خطت موس على المنصة بجانب زميلتها القديمة ناعومي كامبل، والبالغة 47عاما، في عرض مجموعة أزياء لويس فيتون لشتاء 2019 التي أقيمت في أسبوع الموضة للرجال في باريس، وقد ارتدت العارضتان المعاطف المضادة للأمطار، وأحذية بوت ماركة "دي إم"، وقد تشابكت العارضاتان الأيدي مع مصمم الأزياء الإنجليزي كيم جونزو البالغ 39 عاما، الذي قدم عرضًا استثنائيا بعد سبع سنوات من رحيلة عن دار الأزياء وخلال العرض، تألقت كيت موس وناعومي كامبل على حد سواء أسفل المنصة برفقة المصمم، مع صرخات مبهجة من الحضور، وعلى الرغم من سن كيت موس ظهرت أكثر إشراقا
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