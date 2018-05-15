تعيد شركة ميتسوبيشي، الثقة لجماهيرها بعد هبوط أرقام المبيعات للشركة في معظم الأسواق العالمية، وذلك من خلال التحالف مع نيسان لإنتاج سيارتها الجديدة «أو تلاندر» لتكون مفاجأة 2021 والتي سيتم إنتاجها على قاعدة عجلات نيسان قاشقاي.

وتمتلك سيارة «أو تلاندر» قاعدة عجلات أطول وأعرض من الجيل الحالي، كما تتوفر بفئة هجينة كما هو الحال لجيلها الحالي، وفي العام 2022 ستكشف ميتسوبيشي عن فئة رياضية من السيارة بأداء أعلى، تكون الفئة الرياضية كهربائية بالكامل.

قال Melvyn Bautista رئيس المنتجات لدى ميتسوبيشي في أمريكا الشمالية، إن مجلس إدارة ميتسوبيشي يفكر في خطوة إنتاج فئة كهربائية من «أو تلاندر» الجديدة.