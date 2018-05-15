تعيد شركة ميتسوبيشي، الثقة لجماهيرها بعد هبوط أرقام المبيعات للشركة في معظم الأسواق العالمية، وذلك من خلال التحالف مع نيسان لإنتاج سيارتها الجديدة «أو تلاندر» لتكون مفاجأة 2021 والتي سيتم إنتاجها على قاعدة عجلات نيسان قاشقاي.
وتمتلك سيارة «أو تلاندر» قاعدة عجلات أطول وأعرض من الجيل الحالي، كما تتوفر بفئة هجينة كما هو الحال لجيلها الحالي، وفي العام 2022 ستكشف ميتسوبيشي عن فئة رياضية من السيارة بأداء أعلى، تكون الفئة الرياضية كهربائية بالكامل.
قال Melvyn Bautista رئيس المنتجات لدى ميتسوبيشي في أمريكا الشمالية، إن مجلس إدارة ميتسوبيشي يفكر في خطوة إنتاج فئة كهربائية من «أو تلاندر» الجديدة.
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ظهرت النجمة الشهيرة باريس هيلتون، بإطلالة جذابة خطفت الأنظار، في مهرجان كان بدورته الـ71 المقام لجمع التبرعات للمنظمة الخيرية "Fashion For Relief " في العاصمة الفرنسية باريس. وارتدت هيلتون البالغة من العُمر 37 عامًا، فستانًا ذهبيًا طويلًا بلا أكمام، والتي أضافت له قطع المجوهرات من الماس التي أبرزت خلالها خاتم خطبتها الذي يبلغ وزنه 20 قيراطًا. وهيلتون ، التي سافرت لحضور مهرجان كان مع خطيبها كريس زيلكا ، ظهرت منفردة بهذا الحدث. ومن المقرر أن تحيي باريس هيلتون حفلة موسيقية وحفلة دي جي. و"Fashion For Relief " هي منظمة غير ربحية ، تقودها عارضة الأزياء ناعومي كامبل، لجمع المال لأسباب مختلفة، وسيساهم الحدث هذا العام في رعاية منظمة إنقاذ الطفولة. وهذا العام (2018) هو العام الثالث عشر على تأسيس كامبل المؤسسة الخيرية والتي تسمح لها باستخدام نفوذها في صناعة الموضة لدعم
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