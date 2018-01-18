استقبلت تيسلا أول حجز لشاحنتها سيمي من الشرق الأوسط. الحجز يأتي من الإمارات العربية المتحدة.
جاء الحجز من شركة بيئة الإماراتية المتخصصة في مجال إدارة المخلفات والاستدامة البيئية، وقد حجزت الشركة 50 شاحنة ولكنها لن تستلمها إلا في 2019 بعد أن تبدأ تيسلا بإنتاج الشاحنة.
GMT 00:25 2017 الإثنين ,16 كانون الثاني / ينايردبي تطلق أول خدمة لتأجير السيارات في الساعة
ظهرت العارضة الشهيرة كيت موس يوم الخميس على المنصة في باريس بعد غياب لسنوات، وكانت البالغة 44 عاما وصلت إلى باريس لمناسبة عيد ميلادها الـ44 هذا الأسبوع، وقد رافقت موس على المنصة زميلتها وأيقونة الموضة من نينتيز ناعومي كامبل. إذ خطت موس على المنصة بجانب زميلتها القديمة ناعومي كامبل، والبالغة 47عاما، في عرض مجموعة أزياء لويس فيتون لشتاء 2019 التي أقيمت في أسبوع الموضة للرجال في باريس، وقد ارتدت العارضتان المعاطف المضادة للأمطار، وأحذية بوت ماركة "دي إم"، وقد تشابكت العارضاتان الأيدي مع مصمم الأزياء الإنجليزي كيم جونزو البالغ 39 عاما، الذي قدم عرضًا استثنائيا بعد سبع سنوات من رحيلة عن دار الأزياء وخلال العرض، تألقت كيت موس وناعومي كامبل على حد سواء أسفل المنصة برفقة المصمم، مع صرخات مبهجة من الحضور، وعلى الرغم من سن كيت موس ظهرت أكثر إشراقا
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