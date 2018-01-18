استقبلت تيسلا أول حجز لشاحنتها سيمي من الشرق الأوسط. الحجز يأتي من الإمارات العربية المتحدة.

جاء الحجز من شركة بيئة الإماراتية المتخصصة في مجال إدارة المخلفات والاستدامة البيئية، وقد حجزت الشركة 50 شاحنة ولكنها لن تستلمها إلا في 2019 بعد أن تبدأ تيسلا بإنتاج الشاحنة.