تعرف على أرخص سيارة مستعملة في السوق المصري

تعد سيارة "سيات 133" الإسبانية الهاتشباك الصغيرة ثنائية الأبواب، من أرخص السيارات المتوفرة بالسوق المصري، بسعر 6.000 وحتى 7.500 جنيه.

كما تمتلك محركًا سعة 900 سي سي بقوة 34 حصان بنظام ضخ كاربراتير وسرعة قصوى 120 كم، وناقل حركة يدوي من 4 سرعات، ويبلغ طولها 3460 مم وعرضها 1430 مم وارتفاعها 1330 مم وقاعدة عجلاتها 2030مم.

وأبرز ما يميزها سعرها الزهيد الذي لا يتخطى 10 آلاف جنيه في أقصى تقدير، واقتصاديتها في استهلاك الوقود، وكذلك قطع غيارها المتوفرة، خاصة أن الكثير من السيارات المتاحة في سوق المستعمل معدلة بإضافة محرك فيات 127 ونظام تبريد فيات 128.

ويعيب "سيات 133" صعوبة إعادة بيعها، بالإضافة إلى مشاكل سخونة المحرك وتثبيته على "فلانشات"، فضلًا عن ضعف أنظمة التعليق، ومساحة المقصورة الداخلية المحدودة، وفقد الثبات على السرعات العالية بسبب وزنها الذي لا يتجاوز 690 كجم.