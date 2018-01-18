bmw i8 رودستر 2019 الجديدة تنطلق بقوة 143 حصان

كشفت BMW عن سيارتها i8 رودستر 2019 الجديدة خلال فعاليات معرض ديترويت للسيارات 2018، فتأتي السيارة مع سقف قابل للطي مرن قادر على تحمل وزن 60 كجم فوقه في النسخة بسقف ثابت.
وتتألف منظومة الدفع الهجينة في السيارة من محرك 1.5 لتر ثلاثي الاسطوانات بشاحن توربيني بقوة 231 حصان ومحرك كهربائي بقوة 143 حصان وبطارية بقوة 11.6 كيلو/واط/ساعة، والقوة الاجمالية للسيارة تبلغ 374 حصان.
وبما يسمح للسيارة بالتسارع من الثبات الى 100 كم في الساعة في 4.4 ثانية مع سرعة قصوى تبلغ 250 كم في الساعة، وتحمل السيارة مدى تنقل كهربائي 53 كم على سرعة 105 كم/ساعة.
وستفتح الشركة باب الحجز على السيارة الجديدة في الربيع في الولايات المتحدة مع أسعار لم تعلن بعد وينتظر وصول النسخة الكوبيه من السيارة كذلك للسوق الأمريكي وهي السيارة التي تتواجد كذلك في معرض ديترويت.
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ظهرت العارضة الشهيرة كيت موس يوم الخميس على المنصة في باريس بعد غياب لسنوات، وكانت البالغة 44 عاما وصلت إلى باريس لمناسبة عيد ميلادها الـ44 هذا الأسبوع، وقد رافقت موس على المنصة زميلتها وأيقونة الموضة من نينتيز ناعومي كامبل. إذ خطت موس على المنصة بجانب زميلتها القديمة ناعومي كامبل، والبالغة 47عاما، في عرض مجموعة أزياء لويس فيتون لشتاء 2019 التي أقيمت في أسبوع الموضة للرجال في باريس، وقد ارتدت العارضتان المعاطف المضادة للأمطار، وأحذية بوت ماركة "دي إم"، وقد تشابكت العارضاتان الأيدي مع مصمم الأزياء الإنجليزي كيم جونزو البالغ 39 عاما، الذي قدم عرضًا استثنائيا بعد سبع سنوات من رحيلة عن دار الأزياء وخلال العرض، تألقت كيت موس وناعومي كامبل على حد سواء أسفل المنصة برفقة المصمم، مع صرخات مبهجة من الحضور، وعلى الرغم من سن كيت موس ظهرت أكثر إشراقا
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