bmw i8 رودستر 2019 الجديدة تنطلق بقوة 143 حصان

كشفت BMW عن سيارتها i8 رودستر 2019 الجديدة خلال فعاليات معرض ديترويت للسيارات 2018، فتأتي السيارة مع سقف قابل للطي مرن قادر على تحمل وزن 60 كجم فوقه في النسخة بسقف ثابت.

وتتألف منظومة الدفع الهجينة في السيارة من محرك 1.5 لتر ثلاثي الاسطوانات بشاحن توربيني بقوة 231 حصان ومحرك كهربائي بقوة 143 حصان وبطارية بقوة 11.6 كيلو/واط/ساعة، والقوة الاجمالية للسيارة تبلغ 374 حصان.

وبما يسمح للسيارة بالتسارع من الثبات الى 100 كم في الساعة في 4.4 ثانية مع سرعة قصوى تبلغ 250 كم في الساعة، وتحمل السيارة مدى تنقل كهربائي 53 كم على سرعة 105 كم/ساعة.

وستفتح الشركة باب الحجز على السيارة الجديدة في الربيع في الولايات المتحدة مع أسعار لم تعلن بعد وينتظر وصول النسخة الكوبيه من السيارة كذلك للسوق الأمريكي وهي السيارة التي تتواجد كذلك في معرض ديترويت.