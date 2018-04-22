أصدرت الشرطة البريطانية، قرارًا يقضي بتغريم كل سائق سيارة أو حافلة لا يرتدي نظارة شمسية بمبلغ قد يصل إلى 3500 دولار، وذلك مع اقتراب فصل الصيف.
وبحسب ما ذكرته صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية، فإن السبب في اتخاذ هذا القرار هو أشعة الشمس الحارقة، التي من الممكن أن تؤذي العينين، ووهجها اللامع المنعكس من أغطية السيارات في بعض الأحيان، ما قد يؤدي إلى حجب الرؤية أمام السائقين.
ومن الشروط الأساسية للسلامة المرورية في بريطانيا القيام بارتداء نظارات شمسية عند القيادة، أما من الناحية القانونية، فلا يجب ارتداء النظارات الشمسية أثناء القيادة في كل الأوقات إلا إذا كان وهج الشمس قويًا جدًا.
وأشارت الشرطة إلى أن الغرامة تتراوح ما بين 140 و3500 دولار، وذلك وفقًا لقوة الشمس والساعة من النهار.
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ظهرت النجمة الأميركية جينا ديوان، بعد أسابيع من انفصالها عن زوجها الممثل تشانينج تاتوم، بإطلالة مميزة أبهرت محبيها وعشاقها خلال حضورها حفلة "St. Jude Hope & Heritage Gala" في دورته الخامسة، والذي أقيم في نيويورك في الولايات المتحدة الأميركية. ارتدت الممثلة البالغة من العمر 37 عامًا، فستانًا أسود طويلا، منقوشًا بالأزهار متعددة الألوان، بتصميم "A LINE" وهو من تصميمات دار أزياء المصمم اللبناني زهير مراد.يأتي ظهور جينا الرائع على السجادة الحمراء، بعد مرور أسابيع على انفصالها من زوجها نجم هوليوود شانينج تاتوم" ، وقد حضرت الحفل الذي أقيم في مدينة إيست سايد في نيويورك ، مع والدها داريل ديوان. أكملت جينا إطلالتها بالأقراط المتدلية وخاتم على شكل زهور ولكنه ليس خاتم زواجها، وتركت شعرها الأسود منسدلًا بطبيعته على ظهرها وكتفيها، مع المكياج الناعم الذي أبرز ملامحها الجميلة، من خلال أحمر الشفاه
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