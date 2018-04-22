بريطانيا تفرض غرامة عدم ارتداء نظارات شمسية أثناء القيادة
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بريطانيا تفرض غرامة "عدم ارتداء نظارات شمسية" أثناء القيادة

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العرب اليوم - بريطانيا تفرض غرامة "عدم ارتداء نظارات شمسية" أثناء القيادة

ارتداء نظارة شمسية أثناء القيادة
لندن - العرب اليوم

أصدرت الشرطة البريطانية، قرارًا يقضي بتغريم كل سائق سيارة أو حافلة لا يرتدي نظارة شمسية بمبلغ قد يصل إلى 3500 دولار، وذلك مع اقتراب فصل الصيف.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية، فإن السبب في اتخاذ هذا القرار هو أشعة الشمس الحارقة، التي من الممكن أن تؤذي العينين، ووهجها اللامع المنعكس من أغطية السيارات في بعض الأحيان، ما قد يؤدي إلى حجب الرؤية أمام السائقين.

ومن الشروط الأساسية للسلامة المرورية في بريطانيا القيام بارتداء نظارات شمسية عند القيادة، أما من الناحية القانونية، فلا يجب ارتداء النظارات الشمسية أثناء القيادة في كل الأوقات إلا إذا كان وهج الشمس قويًا جدًا.

وأشارت الشرطة إلى أن الغرامة تتراوح ما بين 140 و3500 دولار، وذلك وفقًا لقوة الشمس والساعة من النهار.

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بريطانيا تفرض غرامة عدم ارتداء نظارات شمسية أثناء القيادة بريطانيا تفرض غرامة عدم ارتداء نظارات شمسية أثناء القيادة



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بريطانيا تفرض غرامة عدم ارتداء نظارات شمسية أثناء القيادة بريطانيا تفرض غرامة عدم ارتداء نظارات شمسية أثناء القيادة



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