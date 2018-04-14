حيل بسيطة للحفاظ على مُكيف السيارة في الصيف

تعد أكثر الآشياء التي ينزعج منها قائدي السيارات هو أعطال "مُكيّف السيارة" وخاصة في فصل الصيف، لذا هناك نصائح عدة جلبناها لكم للحفاظ على جودة المكيف، ومنها:-
- قبل أن يبدأ الصيف يجب التوجه إلى فني متخصص لفحص أجزاء مكيف الهواء للتأكد أن جميع الوحدات تعمل بكفاءة عالية.
-يجب أن تفتح النوافذ قبل تشغيل مكيف السيارة لتهدئة درجة الحرارة الداخلية لها، وبعد التأكد من تقليل درجة الحرارة الداخلية للسيارة بواسطة الهواء المباشر يمكن غلق النوافذ جيدا وتشغيل مكيف الهواء.
- يجب إعادة شحن نظام تكييف الهواء بشكل صحيح، مع ضرورة ضبط الكمية المناسبة من غاز التبريد "الفيريون"، ويفضل تفريغ الغاز القديم بشكل كامل قبل إعادة شحن الجديد للحصول على أفضل النتائج.
- يجب فحص "مكثف الهواء" في السيارة بشكل دقيق، خاصة أن المكثف يوضع في مقدمة السيارة لتلقي الهواء المندفع أثناء السير ولذلك قد يتعرض للصدمات نتيجة الصخور الحجرية الصغيرة، والتي قد تتسبب في تسريب غاز التبريد.
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ظهرت عارضة الأزياء الشهيرة، كارلي كلوس، بإطلالة مثير وأنيقة خلال مشاركتها في احتفالية متجر سواروفسكي تايمز سكوير في مدينة نيويورك، وارتدت عارضة أزياء فيكتوريا سيكريت، فستانًا مثيرًا، متوسط الطول باللون الوردي، يتميز بفتحة صدر على شكل حرف "V" والتي كشفت عن مفاتنها. ووضعت كلوس البالغة من العمر 25 عامًا، سترة سوداء أنيقة على كتفيها لإبقائها دافئة، وانتعلت زوجًا من الأحذية السوداء، ذات كعب عالٍ أضاف إلى طولها بعض السنتيمترات. وأكملت إطلالتها بمجموعة من الإكسسوار، شملت سوارًا على معصمها الأيسر وأقراطًا ماسية كبيرة، مع المكياج الناعم الذي أبرز ملامحها الجميلة، حيث وضعت أحمر الخدود الخفيف، مع القليل من ظلال العيون، ولمسة من أحمر الشفاه الوردي. مورينا تخطف الأنظار: وانضمت إلى كارلي كلوس، الممثلة الأسبانية مورينا بكارين ، 38 عامًا، والتي خطفت الأنظار حيث اختارت فستانًا طويلًا بألوان محايدة، من الأبيض والأسود لهذا
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