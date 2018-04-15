الكشف عن نسختي مرسيدس C-Class الصالون والاستيشن في أوروبا

كشفت "مرسيدس" عن نسختي C-Class 2019 الصالون والاستيشن في الأسواق الأوروبية ويمكنك من الآن حجز السيارة التي ترغب في شرائها، وإليكم المواصفات والأسعار قبل بدء الحجز.

وتبدأ أسعار السيارة الصالون في ألمانيا من 49.283 ألف دولار وبالنسبة لنسخة C200، وتأتي بقوة 181 حصان وعزم دوران 280 نيوتن متر عبر محرك 1.5 لتر بنزين بشاحن توربيني وناقل حركة DCT من 9 سرعات ونظام دفع خلفي.

أما C200 4Matic فتاتي بدفع رباعي وسعر إضافي 2.936 فوق السعر السابق، كما توجد نسخة C220d ديزل بمحرك 2 لتر بقوة 191 حصان وعزم دوران 400 نيوتن متر وبسعر يبلغ 52.219 ألف دولار.

أما النسخة الاستيشن من السيارة فتبدأ من سعر 51.338 ألف دولار و54.274 ألف دولار بجانب نسخة ثالثة أعلى وكل هذه النسخ ستتوفر لدي الموزعين في يوليو المقبل.

ويمكن الحصول على السيارات بتجهيزات اختيارية تشمل باقة Driving Assistance Plus التي تضيف نظم مساعدة كما في نسخ S-Class وتبلغ تكلفة الباقة 3.083 دولار بينما سعر المصابيح الأمامية MultiBeam LED يبلغ 2.422 دولار.

كما توجد عدادات رقمية كاملة بسعر 1.101 دولار بشاشات رقمية 12.3 بوصة كما توجد باقة Multicontour للمقاعد بوظيفة التدليك وغيرها من الوظائف وتعديل كهربائي للمقاعد بسعر 866 دولار.

كما يتوفر لها نظام ملاحة 3D بتقنية Comand Online وتوفير معلومات المرور بصورة مباشرة ورسائل تحذير Car-to-X وأسعار الوقود ومحطات الوقود ومواقف السيارات المتوفرة بين خدمات أخرى بسعر 3.597 دولار.