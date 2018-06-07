استعرضت شركة بي إم دبليو لصناعة السيارات، قوتها بالإعلان عن طرح النسخة الأحدث من سيارتها"Z4" ، والمتوقع طرحها العام القادم.
وقامت الشركة الألمانية باختبار سيارتها "Z4 M40i" في حلبة "Autodrome de Miramas" جنوب فرنسا، وجرى خلالها التحقق من تسارع السيارة وثباتها على المنعطفات بالإضافة إلى قدرات منظومة الفرامل ونظام التعليق، والعديد من خصائصها الميكانيكية والإلكترونية.
وتعمدت بي إم دبليو تمويه هيكل السيارة أثناء الاختبارات بطلاء خاص لإخفاء تفاصيله، لكن بعض المصادر المقربة منها أكدت أنها ستأتي شبيهة بنموذج "Z4" الذي استعرضته العام الفائت مع بعض التعديلات على شكل الشبكة الأمامية والأضواء الأمامية والخلفية.
كما تشير التسريبات إلى أن هذه السيارة ستزود بمحرك توربيني قوي من ثماني أسطوانات، ونظام تعليق رياضي خاص لامتصاص الصدمات عند السرعات العالية.
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ظهرت الممثلة الحائزة على جائزة الأوسكار، إيما ستون، في حفلة توزيع جوائز "LVMH Prize" لعام 2018، والتي تدعم مصممي الأزياء الشباب في جميع أنحاء العالم، في مؤسسة العلامة التجارية الشهيرة "لويس فيتون" في العاصمة الفرنسية باريس، يوم الأربعاء. وجذبت نجمة فيلم "La La Land" البالغة من العمر 29 عاما، أنظار الحضور وعدسات المصورين، بإطلالتها الأنيقة والمميزة، وباعتبارها سفيرة للعلامة التجارية، فليس من المفاجئ أن تختار إيما ارتداء أزياء من تصميم دار الأزياء الفرنسية لويس فيتون، حيث ارتدت سروالا اسودا ذو خصر طويل وواسع، وسترة جريئة باللون الأبيض مع حزام اسود من الجلد، وأكملت نجمة هوليوود إطلالتها بزوجًا من الأحذية السوداء ذات كعب عال، مع المكياج الناعم ولمسة من أحمر الشفاه القرمزي اللامع، و حقيبة يد مستوحاة من الطراز القديم وتزينت بأقراط مرصعة بالماس. كانت إيما ستون في باريس لتقديم جائزة LVMH
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