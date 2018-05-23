أعلنت شركة "MTI" الوكيل الحصري لعلامة مازيراتي الإيطالية في مصر، عن عرض خاص على سيارتها "جيبلي" 2017 الفارهة، وذلك بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم.

وقالت الشركة عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، إن العرض يتمثل في تخفيض بقيمة 300 ألف جنيه من سعر جيبلي طوال شهر رمضان، لتباع بثلاثة ملايين جنيه بدلاً من ثلاثة ملايين و300 ألف جنيه.

وتعد "جيبلي" من أبرز السيارات الفارهة المتاحة بالسوق المصري، والتي تتميز بعدد كبير من مواصفات الفخامة والقوة.

وتستمد مازيراتي جيبلي قوتها من محرك مكون من 6 أسطوانات سعة 3.0 لتر بقوة 326 حصان، وينقل حركته للمحاور الأربعة ناقل حركة ستيبترونيك من 8 سرعات.

وتتميز السيارة صاحبة الدفع الخلفي للعجلات بعدد كبير من خصائص الأمان منها 8 وسائد هوائية، نظام فرامل مانعة الانغلاق ABS، توزيع اليكتروني للفرامل EBD، برنامج التوازن الإلكتروني ESP، نظام تنبيه ضد السرقة، نظام إيموبليزر ضد السرقة.

الصانع الإيطالي زود أيقونته بباقة من وسائل المساعدة في مقدمتها، مصابيح أمامية حساسة للإضاءة، مثبت سرعة، نظام زر تشغيل وإيقاف المحرك، مساحات زجاج أمامية حساسة للأمطار، مساحات للمصابيح الأمامية، حساسات أماميه وخلفيه للركن، كاميرا خلفية، وكمبيوتر رحلات.

وتحفل سيارة مازيراتي جيبلي بوسائل الترفيه، ومنها مشغل أقراص مدمجة، مدخل AUX، مدخل USB، بلوتوث، تحكم في نظام الصوت من عجلة القيادة، مساند رأس أمامية تعمل أوتوماتيكياً، التحكم في ارتفاع كرسي السائق أوتوماتيكياً، تكييف هواء أوتوماتيك، شاشة عرض، نظام ملاحة GPS.

ومن أهم الكماليات التي تقدمها السيارة لمالكها، إمكاتية التحكم عن بعد في غلق وفتح الأبواب، فتحة سقف بانوراما تعمل بالكهرباء، مسند يد مكيف الهواء للسائق، بالإضافة إلي الجلد الفاخر الذي يغطي معظم أجزائها الداخلية من المقاعد وعجلة القيادة وناقل الحركة.

يذكر أن مازيراتي تتيح لعملائها في السوق المصري إلى جانب جيبلي، سيارة "ليفنتي" الـSUV متعددة الاستخدامات ويبلغ سعرها ثلاثة ملايين و950 ألف جنيه، وسيارة "كواترو بورتو" السيدان ويبلغ سعرها ثلاثة ملايين و800 ألف جنيه.