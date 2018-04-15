ford escort تنطلق في الصين بمواصفات مذهلة

بجانب سيارة فورد فوكاس التي طُرحت في الصين بمواصفات مذهلة وبسعر أرخص من أوروبا، قدمت "فورد" نسختها المحسنة من موديل "اسكورت" في حدث خاص في الصين.
كما تأتي السيارة بتصميم أكثر تطورًا وفخامة مع واجهة جديدة وشبكة تهوية محسنة ومصابيح أمامية مطورة التصميم HID مع وحدات نهارية LED على شكل حرف C ولكن التغييرات في الجزء الخلفي من السيارة يبدو أقل وضوحاً عن الموديل السابق مع هوائي جديد بشكل زعنفة القرش ومصابيح خلفية مطورة LED.
بالإضافة إلى لوحة عدادات جديدة ولمسات ألومنيوم ساتان ولمسات لامعة جداً مع لونين في داخل المقصورة يعطيانها مظهر عصري.
وتأتي السيارة بمقاعد أمامية كهربائية مع وظيفة ذاكرة ومرآة رؤية خلفية بخاصية التعتيم ومساحات زجاج أمامية حساسة للمطر ونظام دخول عن بعد ونظام ترفيهي بشاشة عرض 8 بوصة تاتش.
وستحمل السيارة محرك ايكوبوست ثلاثة الاسطوانات سعة 1 لتر ومحرك Ti-VCT سعة 1.5 لتر جديد كلياً فيما رفضت الشركة الاعلان عن تفاصيل الأداء ولكن كلا المحركين سيتوفر بنظام ستارت ستوب ويمكن أن يتوفر بناقل حركة مانيوال أو أوتوماتيك من 6 سرعات.
كانت قد قدمت السيارة في الصين لثلاثة سنوات ونصف وحققت مبيعات جيدة حيث باعت أكثر من 800 ألف نسخة في تلك الفترة.
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ظهرت النجمة العالمية باريس هيلتون، متألقة برفقة صديقاتها خلال الحدث السنوي الرابع لـZOEas، الجمعة، وذلك وفقا لما نشرته صحيفة "الديلي ميل" البريطانية صباح السبت. ورغم انشغال باريس هيلتون بترتيبات الزواج خلال هذا العام من صديقها كريس زيلكا، تسمح لنفسها بقضاء بعض الوقت برفقة صديقاتها، إذ تألقت النجمة العالمية في الحدث السنوي الرابع "ZOEas"، في إنديو بولاية كاليفورنيا، الجمعة، وفقا لما نشرته صحيفة "الديلي ميل" البريطانية السبت. وظهرت وريثة كونراد هيلتون، البالغة من 37 عاما، بإطلالة أنيقة إذ ارتدت فستانا قصيرا فوق الركبة من الدانتيل الأبيض، وأكملت إطلالتها الملائكية، كما وصفتها الصحيفة، بارتداء النظارات الشمسية الفاخرة، وزوْج مِن الأحذية ذات الكعب العالي، كما بدت دون مكياج، واعتمد ظهورها الأنيق جمالها الطبيعي، وأضفى على ذلك تسريحة شعرها الأشقر على شكل ضفائر. وانضم إلى باريس هيلتون بعضا من النجمات أمثال: راشيل زوي، أوليفيا كولبو،
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