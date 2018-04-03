كشفت فولكس واجن عن أطلس الرياضية الإختبارية بخمسة مقاعد والتي أعلنت تزامناً مع الكشف عنها تحويل السيارة إلى خط الإنتاج العام المقبل.
السيارة مشابهة جداً لشقيقتها الكبرى أطلس بسبعة مقاعد إلا أنها حصلت على بعض التغييرات في التصميم الذي أصبح رياضي بشكل أكبر بالإضافة إلى أن مقدمة السيارة أصبحت أبرز ومصابيح LED أعرض من السابق كما تظهر زجاج السيارة التي إمتلكت مساحة أكبر وجنوط الألمنيوم التي أصبحت بمقاس 22 إنش.
داخلية السيارة مشابهة إلى داخلية أطلس بالمقاعد السبعة، فهي لا تزال تحتوي على شاشة رئيسية بنظام ترفيهي بمقاس 12.3 إنش وشاشة معلومات أخرى تتوسط لوحة القيادة مقاسها 10.1 إنش ووجود لمسات من الألمنيوم للديكور الداخلي وأيضا نظام 4MOTION للتحكم الذي يحول السيارة من وضعية القيادة العادية إلى وضعية القيادة خارج الطرق أو القيادة الرياضية.
تحتوي الكروس أوفر الإختبارية على محرك هجين V6 سعة 3.6 لتر وبطارية ليثيوم بقوة 18 كيلو واط/س، لتولد قوة إجمالية تصل إلى 355 حصان وتسارع من 0 إلى 100 كم/س خلال 5.4 ثانية فقط وسرعة قصوى تبلغ 209 كم/س وقادرة على السير لمسافة 41.8 كم/س على محركها الكهربائي فقط.
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يبدو أن النجمة العالمية سيلينا غوميز، بعد انفصالها مؤخرًا عن حبيبها المغني الشهير جاستن بيبر، تستمتع بالطقس الربيعي، حيث رصدتها عدسات المصوريين أثناء توجهها إلى خدمات الكنيسة لعيد الفصح في لوس أنجلوس، حيث جذبت البالغة من العمر 25 عامًا، الأنظار بإطلالتها الأنيقة، مرتدية فستانًا باللون اللبني مطبوعًا بالأزهار الحمراء والبرتقالية مقترنًا بزوج من الأحذية الرياضية البيضاء، وتوقفت عند متجر بقالة "ترايدر جو" لشراء بعض الإمدادات. ويتميز فستان سيلينا ذو الخصر المنخفض بأكمام جذابة مع خط رقبة جرئ يكشف عن مفاتنها، وأضافت سترة من اللون البيج كبيرة الحجم طويلة تصل إلى الركبة، وحملت هاتفًا محمولًا في يديها، مع حقيبة من الجلد البني معلقة على كتفها، وكان شعرها القصير البني مربوطًا على شكل ذيل حصان منخفض، وأكملت إطلالتها بأقراط ذهبية صغيرة. ويذكر أن "جوميز" تستمتع حاليا بوقتها، وذلك بعد اتفاقها مع حبيبها نجم
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