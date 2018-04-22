مرسيدس تعلن عن أسعار الفئة a الجديدة وموعد طرحها رسميًا

أعلنت شركة مرسيدس أن سيارة الفئة A الجديدة سوف يتم طرحها في الأسواق بحلول مايو القادم بسعر يبدأ من 30 ألف و232 يورو، أي ما يعادل (ستمائة و55 ألف جنيه مصري).
وأوضحت الشركة الألمانية أن الهاتشباك المدمجة الجديدة تظهر بطول 42ر4 متر، كما تبدو بتصميم أكثر انسيابية، وبينة أكثر عرضا، مشيرة إلى أن التغيير الأهم يظهر بالمقصورة الداخلية؛ حيث تقدم توليفة من قمرة قيادة على شكل شاشة مستقلة وممتدة، وشاشة Head-up، وشاشة لمسية مع نظام التحكم الصوتي ذاتي التعلم دون أوامر ثابتة.
وعلاوة على هذا يتمتع الموديل الأساسي بباقة موسعة من التجهيزات تضم العديد من الأنظمة المساعدة، والمزيد من الرحابة لركاب المقاعد الخلفية، وصعود أكثر راحة، ومساحة أكبر لحيز الأمتعة؛ حيث يسع 370 لترا من الأمتعة.
وتتوفر للسيارة مجموعة من محركات البنزين والديزل، التي تغطي نطاق قوة يمتد بين 85 كيلووات/116 حصان و165 كيلووات/224 حصان.
ويستهلك أكثر المحركات اقتصادية 1ر4 لتر/100 كلم من الديزل، وهو ما ينتج عنه 108 جم/كلم من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.
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ظهرت النجمة الأميركية جينا ديوان، بعد أسابيع من انفصالها عن زوجها الممثل تشانينج تاتوم، بإطلالة مميزة أبهرت محبيها وعشاقها خلال حضورها حفلة "St. Jude Hope & Heritage Gala" في دورته الخامسة، والذي أقيم في نيويورك في الولايات المتحدة الأميركية. ارتدت الممثلة البالغة من العمر 37 عامًا، فستانًا أسود طويلا، منقوشًا بالأزهار متعددة الألوان، بتصميم "A LINE" وهو من تصميمات دار أزياء المصمم اللبناني زهير مراد.يأتي ظهور جينا الرائع على السجادة الحمراء، بعد مرور أسابيع على انفصالها من زوجها نجم هوليوود شانينج تاتوم" ، وقد حضرت الحفل الذي أقيم في مدينة إيست سايد في نيويورك ، مع والدها داريل ديوان. أكملت جينا إطلالتها بالأقراط المتدلية وخاتم على شكل زهور ولكنه ليس خاتم زواجها، وتركت شعرها الأسود منسدلًا بطبيعته على ظهرها وكتفيها، مع المكياج الناعم الذي أبرز ملامحها الجميلة، من خلال أحمر الشفاه
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