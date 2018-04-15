مواصفات وسعر فورد فوكاس سيدان 2019 الصينية

تستعد فورد للكشف عن النسخة السيدان الصينية من سيارة فورد فوكاس بمعرض بكين للسيارات، وهذا بعدما تم عرضها في ألمانيا.

وتستخدم النسخة الصينية مواد بلاستيكية صلبة في الجزء العلوي من لوحة القيادة بينما نسيج PVC الجلدي لا يعطي شعور بالراحة وكذلك بالنسبة لمستوى التجهيز تيتانيوم من السيارة.

أما مصابيح الضباب الأمامية في السيارة فهي مثل الموجودة في نسخة الاستيشن الأوروبية بينما خط الكتف الجانبي والنوافذ الجانبية من السيارة تبدو مثل الموجودة في مازدا 3 موديل 2018.

وتتشارك السيارة قاعدة البناء C2 مع النسخة الهاتشباك والاستيشن الأوروبية؛ وفوكاس سيدان ستعرض في الصين بمحركين ايكوبوست 1 و1.5 لتر وناقل حركة مانيوال 6 سرعات ونظام وقف اسطوانات المحرك بصورة قياسية كما سيتوفر ناقل حركة أوتوماتيك من 8 سرعات اختياريًا.

ومن المتوقع أن تطرح السيارة في منتصف مايو بسعر 15.920 و25.475 ألف دولار وسيلحق بالنسخة السيدان في الصين النسخة الهاتشباك بخمسة أبواب .