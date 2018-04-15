مواصفات وسعر فورد فوكاس سيدان 2019 الصينية

تستعد فورد للكشف عن النسخة السيدان الصينية من سيارة فورد فوكاس بمعرض بكين للسيارات، وهذا بعدما تم عرضها في ألمانيا.
وتستخدم النسخة الصينية مواد بلاستيكية صلبة في الجزء العلوي من لوحة القيادة بينما نسيج PVC الجلدي لا يعطي شعور بالراحة وكذلك بالنسبة لمستوى التجهيز تيتانيوم من السيارة.
أما مصابيح الضباب الأمامية في السيارة فهي مثل الموجودة في نسخة الاستيشن الأوروبية بينما خط الكتف الجانبي والنوافذ الجانبية من السيارة تبدو مثل الموجودة في مازدا 3 موديل 2018.
وتتشارك السيارة قاعدة البناء C2 مع النسخة الهاتشباك والاستيشن الأوروبية؛ وفوكاس سيدان ستعرض في الصين بمحركين ايكوبوست 1 و1.5 لتر وناقل حركة مانيوال 6 سرعات ونظام وقف اسطوانات المحرك بصورة قياسية كما سيتوفر ناقل حركة أوتوماتيك من 8 سرعات اختياريًا.
ومن المتوقع أن تطرح السيارة في منتصف مايو بسعر 15.920 و25.475 ألف دولار وسيلحق بالنسخة السيدان في الصين النسخة الهاتشباك بخمسة أبواب .
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ظهرت النجمة العالمية باريس هيلتون، متألقة برفقة صديقاتها خلال الحدث السنوي الرابع لـZOEas، الجمعة، وذلك وفقا لما نشرته صحيفة "الديلي ميل" البريطانية صباح السبت. ورغم انشغال باريس هيلتون بترتيبات الزواج خلال هذا العام من صديقها كريس زيلكا، تسمح لنفسها بقضاء بعض الوقت برفقة صديقاتها، إذ تألقت النجمة العالمية في الحدث السنوي الرابع "ZOEas"، في إنديو بولاية كاليفورنيا، الجمعة، وفقا لما نشرته صحيفة "الديلي ميل" البريطانية السبت. وظهرت وريثة كونراد هيلتون، البالغة من 37 عاما، بإطلالة أنيقة إذ ارتدت فستانا قصيرا فوق الركبة من الدانتيل الأبيض، وأكملت إطلالتها الملائكية، كما وصفتها الصحيفة، بارتداء النظارات الشمسية الفاخرة، وزوْج مِن الأحذية ذات الكعب العالي، كما بدت دون مكياج، واعتمد ظهورها الأنيق جمالها الطبيعي، وأضفى على ذلك تسريحة شعرها الأشقر على شكل ضفائر. وانضم إلى باريس هيلتون بعضا من النجمات أمثال: راشيل زوي، أوليفيا كولبو،
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