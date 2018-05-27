تعمل شركة بوجاتي حاليا بأقصي طاقة لها لتلبية احتياجات العملاء، وذلك عقب تلقيها أكثر من 300 طلب من عملائها لشراء سيارة شيرون الجديدة، وقد قامت بالإعلان عن موديل سبورت الجديد الذي سوف تقوم بالكشف عنه قريبًا.
بدأت بوجاتي بتجميع سياراتها شيرون يدويًا منذ نهاية عام 2016، والآن يقوم فريق العمل بالاحتفال في مدينة مولشيم بمنطقة الألزاس الفرنسية بإنتاج بوجاتي شيرون رقم 100 سيارة.
يتم تجميع نحو 70 شيرون خارقة كل عام، وهذه السيارة رقم 100 تم تعديلها بناءً على تفضيلات خاصة من العميل، حيث اختار أن يتم طلاؤها باللون الأزرق الداكن لأول مرة في تاريخ شيرون، الذي يتباين مع خط بوجاتي الأحمر في جانبها، مع أقراص المكابح ذات نفس اللون الأحمر، كما أنّ المقصورة أيضًا مجهّزة بجلد أحمر اللون
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ظهرت عارضة الأزياء ومقدمة البرامج البريطانية الشهيرة أليكسا تشونغ، بإطلالة انيقة، في الصف الامامي بعرض أزياء كريستيان ديور لصيف/ ربيع 2019 "Cruise Collection Show"، في مدينة شانتيلي في فرنسا. وارتدت الفتاة السمراء البالغة من العمر 34 عاما، بدلة باللون الفضي المعدني مكونة من سترة طويلة وسروالا متطابقا. وانضمت تشونغ إلى عدد كبير من النجوم لمشاهدة عرض دار الأزياء الفرنسية الشهيرة، والذي كان يرتكز على إطلالات "رعاة البقر" المكسيكية، ومجموعة من الازياء المستوحاة من الفروسية، وتنوّع العرض بين الفساتين والتنانير والبدلات، بينما تدرّجت الألوان بين البيج والأبيض والأسود والأزرق مع قماش مزركش ومطبّع بالورود والمربعات. وظهرت أليكسا بمظهرا جذب عدسات المصورين إلى جانب المؤلف الأمريكي ديريك بلاسبيرج، واكملت اطلالاتها المميزة بزوجا من الأحذية السوداء المدببة، وحقيبة ذهبية لامعة من جلد التمساح، واضافت مكياجا ناعما مع لمسة من احمر الشفاة الاحمر الجرئ. جاء
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