تعمل شركة بوجاتي حاليا بأقصي طاقة لها لتلبية احتياجات العملاء، وذلك عقب تلقيها أكثر من 300 طلب من عملائها لشراء سيارة شيرون الجديدة، وقد قامت بالإعلان عن موديل سبورت الجديد الذي سوف تقوم بالكشف عنه قريبًا.

بدأت بوجاتي بتجميع سياراتها شيرون يدويًا منذ نهاية عام 2016، والآن يقوم فريق العمل بالاحتفال في مدينة مولشيم بمنطقة الألزاس الفرنسية بإنتاج بوجاتي شيرون رقم 100 سيارة.

يتم تجميع نحو 70 شيرون خارقة كل عام، وهذه السيارة رقم 100 تم تعديلها بناءً على تفضيلات خاصة من العميل، حيث اختار أن يتم طلاؤها باللون الأزرق الداكن لأول مرة في تاريخ شيرون، الذي يتباين مع خط بوجاتي الأحمر في جانبها، مع أقراص المكابح ذات نفس اللون الأحمر، كما أنّ المقصورة أيضًا مجهّزة بجلد أحمر اللون