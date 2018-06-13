أعلنت شركة "Rivian" الأميركية عن نيتها إطلاق سيارة بيك آب كهربائية قد تكون الأسرع من نوعها في العالم.

ومن المفترض أن تزود هذه السيارة بنظام دفع رباعي وبطارية تكفيها لتقطع مسافة 320 كلم بالشحنة الواحدة.