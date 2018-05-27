تويوتا وسوزوكي يتعاونان لتطوير محركات فائقة الكفاءة

تعاونت شركة "تويوتا" مع "سوزوكي" اليابانية، لصناعة وتطوير سيارات وإنتاج محركات بكفاءة عالية، حسب صحيفة "سعودي أوتو".

وقاموا بتوقيع مذكرة تفاهم لاستكشاف الفرص المتعلقة بالتقنيات البيئية، تقنيات السلامة، وتقنيات المعلومات، والتوريد المتبادل للمنتجات والمكونات.

ومن هنا ستعمل سوزوكي على تطوير محركات جديدة فائقة الكفاءة مع تقنيات من شركتي تويوتا وديسنو التي تعمل على صنع قطع السيارات عالميًا، بينما سيتم تصنيع وبيع طرازات سوزوكي عن طريق شركة Toyota Kirloskar Motor Private Ltd وذلك عبر شبكة وكلاء كل من تويوتا وسوزوكي.

وستطرح الطرازات المطورة من طرف سوزوكي والمصنعة من قبل شركة TKM، للبيع في إفريقيا وبعض الأسواق الأخرى.