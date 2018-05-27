تويوتا وسوزوكي يتعاونان لتطوير محركات فائقة الكفاءة

تعاونت شركة "تويوتا" مع "سوزوكي" اليابانية، لصناعة وتطوير سيارات وإنتاج محركات بكفاءة عالية، حسب صحيفة "سعودي أوتو".
وقاموا بتوقيع مذكرة تفاهم لاستكشاف الفرص المتعلقة بالتقنيات البيئية، تقنيات السلامة، وتقنيات المعلومات، والتوريد المتبادل للمنتجات والمكونات.
ومن هنا ستعمل سوزوكي على تطوير محركات جديدة فائقة الكفاءة مع تقنيات من شركتي تويوتا وديسنو التي تعمل على صنع قطع السيارات عالميًا، بينما سيتم تصنيع وبيع طرازات سوزوكي عن طريق شركة Toyota Kirloskar Motor Private Ltd وذلك عبر شبكة وكلاء كل من تويوتا وسوزوكي.
وستطرح الطرازات المطورة من طرف سوزوكي والمصنعة من قبل شركة TKM، للبيع في إفريقيا وبعض الأسواق الأخرى.
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ظهرت عارضة الأزياء ومقدمة البرامج البريطانية الشهيرة أليكسا تشونغ، بإطلالة انيقة، في الصف الامامي بعرض أزياء كريستيان ديور لصيف/ ربيع 2019 "Cruise Collection Show"، في مدينة شانتيلي في فرنسا. وارتدت الفتاة السمراء البالغة من العمر 34 عاما، بدلة باللون الفضي المعدني مكونة من سترة طويلة وسروالا متطابقا. وانضمت تشونغ إلى عدد كبير من النجوم لمشاهدة عرض دار الأزياء الفرنسية الشهيرة، والذي كان يرتكز على إطلالات "رعاة البقر" المكسيكية، ومجموعة من الازياء المستوحاة من الفروسية، وتنوّع العرض بين الفساتين والتنانير والبدلات، بينما تدرّجت الألوان بين البيج والأبيض والأسود والأزرق مع قماش مزركش ومطبّع بالورود والمربعات. وظهرت أليكسا بمظهرا جذب عدسات المصورين إلى جانب المؤلف الأمريكي ديريك بلاسبيرج، واكملت اطلالاتها المميزة بزوجا من الأحذية السوداء المدببة، وحقيبة ذهبية لامعة من جلد التمساح، واضافت مكياجا ناعما مع لمسة من احمر الشفاة الاحمر الجرئ. جاء
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