أعلنت شركة "كريم" لخدمات نقل الركاب بواسطة تطبيقات الهواتف الذكية، إضافة خيار استخدام السيارات الكهربائية ضمن أسطول سياراتها، حيث سيتمكن العملاء من اختيارها ابتداءً من اليوم عند قيامهم بحجز خدمات كريم في جميع أرجاء دبي.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "سعودي أوتو" السعودية، فإن الأسطول سيتضمن سيارات Tesla Model S باللون الأزرق الفاتح، وستتماشى الأسعار مع خدمة الأعمال التي تقدمها الشركة والتي تبدأ من 60 درهمًا، أي ما يعادل نحو (290 جنيهًا مصريًا).

وتأتي هذه الخطوة في إطار الشراكة بين كل من شركة كريم وشركة ION، حيث تسعى ION لتسريع الوصول إلى نظام مواصلات خال تماما من العوادم الضارة بالبيئة في دولة الإمارات والمنطقة بشكل عام، من خلال تعزيز آليات أكثر استدامة لنظام المواصلات التجاري.