أعلنت شركة "كريم" لخدمات نقل الركاب بواسطة تطبيقات الهواتف الذكية، إضافة خيار استخدام السيارات الكهربائية ضمن أسطول سياراتها، حيث سيتمكن العملاء من اختيارها ابتداءً من اليوم عند قيامهم بحجز خدمات كريم في جميع أرجاء دبي.
وبحسب ما ذكرته صحيفة "سعودي أوتو" السعودية، فإن الأسطول سيتضمن سيارات Tesla Model S باللون الأزرق الفاتح، وستتماشى الأسعار مع خدمة الأعمال التي تقدمها الشركة والتي تبدأ من 60 درهمًا، أي ما يعادل نحو (290 جنيهًا مصريًا).
وتأتي هذه الخطوة في إطار الشراكة بين كل من شركة كريم وشركة ION، حيث تسعى ION لتسريع الوصول إلى نظام مواصلات خال تماما من العوادم الضارة بالبيئة في دولة الإمارات والمنطقة بشكل عام، من خلال تعزيز آليات أكثر استدامة لنظام المواصلات التجاري.
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نجحت المغنية الشهيرة ليدي غاغا، في تحويل شوارع نيويورك إلى منصة لعرض الأزياء لكن على طريقتها الخاصة، فلفتت الأنظار في الآونة الأخيرة بسلسلة إطلالات منها الغريب وغيرها الأنيق والعصري. وغادرت النجمة ليدي غاغا استوديو "Electric Lady" في ليلة الأحد، في مدينة نيويورك الأميركية بإطلالة غريبة وسط عدد من المعجبين، حيث تقوم بتسجيل ألبومها الجديد. وارتدت الفنانة البالغة من العمر 32 عامًا، معطفًا ضخمًا مطبوعا بنقشة جلد النمر ولكن بقصة الكيمونو تميّز بأكتافه وأكمامه الضخمة والطويلة، مع حزام من الجلد الأسود حدّد خصرها، ونسّقت الإطلالة مع زوجا من الأحذية العالية من النقشة نفسها وحقيبة مربعة باللون الأسود. كما اعتمدت تسريحة الشعر المشدود إلى الخلف كذيل الحصان مع الضفائر على شكل عقدة، والمكياج الصارخ مع لون شفاه برتقالي بالإضافة الى رسمة عيون القطط وخرجت ليدي غاغا في وقت سابق من هذا اليوم، للتجول
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