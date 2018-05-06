تعرف على مواصفات بي إم دابليو الفئة الثامنة 850i

كشف تسريب جديد عن مواصفات النسخة المكشوفة من سيارة بي إم دابليو الفئة الثامنة 850i مع حزمة M Sport، فمن المنتظر أن تأتي هذه الفئة بشاشة عدادات رقمية جديدة، ومن المقرر أن تستخدم في الجيل الجديد من "طرازZ4"، مع وجود لوحة تحكم مليئة باﻷزرار في الفئة الثامنة الجديدة.
وصممت شاشة تابعة لنظام "iDrive" المحدث في منتصف لوحة لتحكم والتي تأتي بحجم أكبر قليلاً من الشاشة ذات قياس 10.2 إنش الموجودة في الفئة السابعة، لدعم العديد من الوظائف الداخلية للسيارة بما يصل حتى 10 صفحات من الإعدادات التي يمكن تخصيصها وترتيبها حسب الحاجة على الشاشة اللمسية "Touch Screen".
وتتوفر الفئة الجديدة من الجلد الأسود والأحمر، إلى جانب عجلة قيادة تحمل شعار M الرياضي، فيما أعلنت بي إم دبليو في وقت سابق أنها ستقدم الفئة الثامنة الجديدة كليًا في 15 من يونيو المقبل.
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ظهرت الممثلة آمبر هيرد بكامل أناقتها وتألقها خلال حضورها حفلة خيرية لدعم الجمعية الطبية السورية الأميركية في لوس أنغلوس، الجمعة، وذلك تزامنا مع تصويرها فيلم الجريمة القادم "Run Away With Me". ووفقا لما نشرته صحيفة "ديلي ميل" السبت، ارتدت الممثلة البالغة من العمر 32 عاما، فستانا مذهلا بألوان محايدة، يتكون من تنورة من الدانتيل الابيض شبه شفافة، وبلوزة سوداء أنيقة تتميز بفتحة عنق على شكل حرف "V" صغير، وأضافت زوجا من الأحذية السوداء اللامعة ذات كعب عالٍ. أكملت هيرد إطلالتها بتصفيفة أنيقة لشعرها الأشقر لتتناسب مع الفستان أحادي اللون بالإضافة إلى مكياجها الناعم الذي أبرز ملامحها الجميلة من خلال أحمر الشفاه الوردي والكحل الأسود. وانتهت آمبر هيرد من تصوير فيلم "Aquaman" الذي عرض مؤخرا الشهر الماضي، وتشارك في بطولته عدد كبير من نجوم هوليوود ومن أبرزهم نيكول كيدمان وجيسون موموا وباتريك
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