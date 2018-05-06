تعرف على مواصفات بي إم دابليو الفئة الثامنة 850i

كشف تسريب جديد عن مواصفات النسخة المكشوفة من سيارة بي إم دابليو الفئة الثامنة 850i مع حزمة M Sport، فمن المنتظر أن تأتي هذه الفئة بشاشة عدادات رقمية جديدة، ومن المقرر أن تستخدم في الجيل الجديد من "طرازZ4"، مع وجود لوحة تحكم مليئة باﻷزرار في الفئة الثامنة الجديدة.

وصممت شاشة تابعة لنظام "iDrive" المحدث في منتصف لوحة لتحكم والتي تأتي بحجم أكبر قليلاً من الشاشة ذات قياس 10.2 إنش الموجودة في الفئة السابعة، لدعم العديد من الوظائف الداخلية للسيارة بما يصل حتى 10 صفحات من الإعدادات التي يمكن تخصيصها وترتيبها حسب الحاجة على الشاشة اللمسية "Touch Screen".

وتتوفر الفئة الجديدة من الجلد الأسود والأحمر، إلى جانب عجلة قيادة تحمل شعار M الرياضي، فيما أعلنت بي إم دبليو في وقت سابق أنها ستقدم الفئة الثامنة الجديدة كليًا في 15 من يونيو المقبل.