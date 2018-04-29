سيارات نيسان الجديدة تبدو شبيه بـ ملكة سيارات الـ suv رنج روفر البريطانية

مع إنطلاقة فعاليات معرض بكين للسيارات في الصين كشف الصانع الياباني نيسان ، الذي يحمل في السوق الصيني اسم علامة فينيوشا – Venucia ، سيارة X الجديدة كلياً لتكون بذلك أجدد سيارات نيسان الاختبارية .

تقع سيارة X الاختبارية هذه ضمن فئة سيارات الـ SUV الفاخرة ، وعند النظر بتمعن على صور أجدد سيارات نيسان الاختبارية نلاحظ أن تستمد تصميمها من ملكة سيارات الـ SUV رنج روفر البريطانية !!!

حصلت سيارة فينيوشا اكس – Venucia X الاختبارية على واجهة أمامية تجمع بين العصرية مع الروح الرياضية ، من خلال إمتلاكها لشبك أمامي أسود اللون بتصميم مميز تحيط به مصابيح نحيلة عصرية التصميم ، وحصلت أجدد سيارات نيسان الاختبارية على صادم أمامي يليق بكونها اختبارية فهو مستقبلي الشكل يظهر هوية هجومية ، من الجوانب زودت سيارة X بإطارات ضخمة مناسبة لسيارة ليست للإنتاج التجاري وحصلت على خطوط حادة ، أما من الخلف فهنا يظهر الشبه واضحاً بينها وبين سيارة رنج روفر .

تحفظت نيسان على مواصفات هذه السيارة الاختبارية الميكانيكية، فلا نعلم أعزاءنا متابعي عرب جي تي هل تعتمد سيارة X على محرك بنزين أم نظام هجين ، ولكن تم تأكيد حصولها على توربو جديد يتصل مع جير CVT .