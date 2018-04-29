سيارات نيسان الجديدة تبدو شبيه بـ ملكة سيارات الـ suv رنج روفر البريطانية

مع إنطلاقة فعاليات معرض بكين للسيارات في الصين كشف الصانع الياباني نيسان ، الذي يحمل في السوق الصيني اسم علامة فينيوشا – Venucia ، سيارة X الجديدة كلياً لتكون بذلك أجدد سيارات نيسان الاختبارية .
تقع سيارة X الاختبارية هذه ضمن فئة سيارات الـ SUV الفاخرة ، وعند النظر بتمعن على صور أجدد سيارات نيسان الاختبارية نلاحظ أن تستمد تصميمها من ملكة سيارات الـ SUV رنج روفر البريطانية !!!
حصلت سيارة فينيوشا اكس – Venucia X الاختبارية على واجهة أمامية تجمع بين العصرية مع الروح الرياضية ، من خلال إمتلاكها لشبك أمامي أسود اللون بتصميم مميز تحيط به مصابيح نحيلة عصرية التصميم ، وحصلت أجدد سيارات نيسان الاختبارية على صادم أمامي يليق بكونها اختبارية فهو مستقبلي الشكل يظهر هوية هجومية ، من الجوانب زودت سيارة X بإطارات ضخمة مناسبة لسيارة ليست للإنتاج التجاري وحصلت على خطوط حادة ، أما من الخلف فهنا يظهر الشبه واضحاً بينها وبين سيارة رنج روفر .
تحفظت نيسان على مواصفات هذه السيارة الاختبارية الميكانيكية، فلا نعلم أعزاءنا متابعي عرب جي تي هل تعتمد سيارة X على محرك بنزين أم نظام هجين ، ولكن تم تأكيد حصولها على توربو جديد يتصل مع جير CVT .
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حضرت النجمة هايلي بالدوين، العرض الأول للفيلم الوثائقي "The American Meme" وذلك ضمن فاعليات مهرجان تريبكيا السينمائي في مدينة نيويورك، يوم الجمعة، حيث ظهرت عارضة الأزياء البالغة من العمر 20 عامًا، بإطلالة خاطفة للأنظار على السجادة الحمراء في استوديوهات الربيع، حيث يعرض الفيلم لأول مرة في المهرجان السينمائي. وارتدت بالدوين، فستانًا جريئًا باللون القرمزي، بدون أكمام، وذو فتحة من الخلف بالإضافة إلى أشرطة متدلية مع زوج من الصنادل من ذات اللون، وأضافت النجمة الشهيرة ابنة الممثل ستيفن بالدوين، مزيدًا من البريق إلى إطلالتها من خلال ارتداء زوج من الأقراط المتلألئة، مع المكياج الناعم من أحمر الشفاة البني والكحل والمسكارا. وفي أثناء وجودها على السجادة الحمراء، انضمت هيلي جنبًا إلى جنب مع شريكتها في الفيلم وزميلتها باريس هيلتون، حيث ظهرت باريس، بفستان فضي طويل بأكمام طويلة مكشوف من الظهر، مع تسريحة شعر
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