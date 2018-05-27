أعلنت "رينو الشرق الأوسط" عن قدوم السيارة الجديدة كلياُ "ميجان GT" إلى المنطقة. وقد تم تعديل الطراز الأحدث من عائلة "ميجان" عبر قسم "رينو سبورت" المتخصّص في رياضة السيارات، بمظهر رياضي أكثر وهو يضم محرّكًا من نوع TCE 205 يتصل بعلبة تروس أوتوماتيكية من سبع سرعات مع قابض مزدوج، وهو ما يمكّن التسارع بسهولة من صفر إلى 100 كيلومتر بالساعة خلال 7.1 ثوان فقط.
وتتميز "ميجان GT" بتصميم رياضي يظهر بقوة في الشبك الأمامي ومصدّ الضربات، والأضواء النهارية على شكل حرف C في الأمام والأضواء الأمامية بتقنية LED، وهي تحمل شعاري Renault Sport وGT على الأجنحة الأمامية وفي الجهة الخلفية.
أما الضوء الخلفي من نوع LED وتأثير الإنارة الثلاثي الأبعاد 3D والعجلات السبيكية قياس 18 بوصة نوع GT MAGNY-COURS فتضمن تفرّد الطراز الجديد عن باقي السيارات، كما ورد في الموقع البحريني أخبار الخليج.
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ظهرت عارضة الأزياء ومقدمة البرامج البريطانية الشهيرة أليكسا تشونغ، بإطلالة انيقة، في الصف الامامي بعرض أزياء كريستيان ديور لصيف/ ربيع 2019 "Cruise Collection Show"، في مدينة شانتيلي في فرنسا. وارتدت الفتاة السمراء البالغة من العمر 34 عاما، بدلة باللون الفضي المعدني مكونة من سترة طويلة وسروالا متطابقا. وانضمت تشونغ إلى عدد كبير من النجوم لمشاهدة عرض دار الأزياء الفرنسية الشهيرة، والذي كان يرتكز على إطلالات "رعاة البقر" المكسيكية، ومجموعة من الازياء المستوحاة من الفروسية، وتنوّع العرض بين الفساتين والتنانير والبدلات، بينما تدرّجت الألوان بين البيج والأبيض والأسود والأزرق مع قماش مزركش ومطبّع بالورود والمربعات. وظهرت أليكسا بمظهرا جذب عدسات المصورين إلى جانب المؤلف الأمريكي ديريك بلاسبيرج، واكملت اطلالاتها المميزة بزوجا من الأحذية السوداء المدببة، وحقيبة ذهبية لامعة من جلد التمساح، واضافت مكياجا ناعما مع لمسة من احمر الشفاة الاحمر الجرئ. جاء
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