أعلنت "رينو الشرق الأوسط" عن قدوم السيارة الجديدة كلياُ "ميجان GT" إلى المنطقة. وقد تم تعديل الطراز الأحدث من عائلة "ميجان" عبر قسم "رينو سبورت" المتخصّص في رياضة السيارات، بمظهر رياضي أكثر وهو يضم محرّكًا من نوع TCE 205 يتصل بعلبة تروس أوتوماتيكية من سبع سرعات مع قابض مزدوج، وهو ما يمكّن التسارع بسهولة من صفر إلى 100 كيلومتر بالساعة خلال 7.1 ثوان فقط.

وتتميز "ميجان GT" بتصميم رياضي يظهر بقوة في الشبك الأمامي ومصدّ الضربات، والأضواء النهارية على شكل حرف C في الأمام والأضواء الأمامية بتقنية LED، وهي تحمل شعاري Renault Sport وGT على الأجنحة الأمامية وفي الجهة الخلفية.

أما الضوء الخلفي من نوع LED وتأثير الإنارة الثلاثي الأبعاد 3D والعجلات السبيكية قياس 18 بوصة نوع GT MAGNY-COURS فتضمن تفرّد الطراز الجديد عن باقي السيارات، كما ورد في الموقع البحريني أخبار الخليج.