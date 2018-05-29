مبيعات السيارات الكهربائية ستشكل 55% من الإجمالي العالمي بحلول عام 2040

أصدرت وكالة بلومبرج لأبحاث تمويل الطاقة الجديدة تقريرا قالت فيه إن السيارات الكهربائية ستشكل جزءً هائلا من صناعة السيارات خلال العقدين القادمين.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "سعودي أوتو" السعودية، فإن الوكالة تتنبأ بوصول نسبة مبيعات هذه السيارات إلى 55% من إجمالي المبيعات العالمية لينمو إلى 11 مليون سيارة مباعة في 2025، قبل أن يصل إلى 60 مليون سيارة في 2040.

ومن أسباب الإقبال، انخفاض سعر السيارات الكهربائية، حيث أن أسعارها ستصبح أكثر تنافسية بداية من عام 2024، لتعادل تكلفة السيارات العاملة بالديزل والبنزين بحلول عام 2029.

وستزداد الخيارات المختلفة من السيارات الكهربائية المتوفرة باﻷسواق، حيث تتوفر حالياً 155 سيارة كهربائية متاحة للبيع حول العالم، بينما سيصبح هذا الرقم 289 طراز في عام 2022.

وستمثل الصين 50% من سوق السيارات الكهربائية العالمي بحلول 2020، بينما ستصل نسبة مبيعات السيارات الكهربائية إلى 19% من مبيعات كافة مركبات نقل الركاب الجديدة في البلاد، بينما في العام ذاته ستكون هذه النسبة 14% في أوروبا، و11% فقط في الولايات المتحدة.