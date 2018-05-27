يغزو نظام الدفع الهجين Plug-in عالم السيارات في الوقت الحاضر؛ حيث يساعد هذا النظام، الذي يجمع بين محرك احتراق داخلي ومحرك كهربائي، على خفض معدلات الاستهلاك وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون. ويشهد هذا النظام ازدهارا كبيرا في الفئة الفاخرة بصفة خاصة.

وتزن السيارة بورشه Cayenne S E-Hybrid 3 حوالي 2 طن وتنطلق بقوة 462 حصان وتصل إلى السرعة القصوى 253 كلم/س، ومع هذا كله فإنها تستهلك على الورق 3.2 لتر/100 كلم (72 جم/كلم من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون).

ولا عجب أن يكون هذا كله مبعث الرضا، الذي يملأ شتيفان فيج، مدير الطراز لدى الشركة الألمانية؛ فسيارة الأراضي الوعرة الهجين ليست هامة لصورة الشركة والمبيعات فحسب، بل أيضا لمسألة تقليل الانبعاثات الضارة.

ونظرا لأن السيارة تبلغ مدى سير 44 كلم بالدفع الكهربائي الخالص، فإنها تحقق معدل استهلاك أقل من أية سيارة صغيرة، وهو ما يساعد الشركة المنتجة على تلبية المعايير البيئية الصارمة من بروكسل أو بكين أو واشنطن.

مواصفة CO2

ومن جانبه، قال هانز جورج مارميت، عضو هيئة خبراء الفحص الفني للمركبات، إنه بدون الاعتماد الواسع على نظام الدفع الهجين Plug-in لن تتمكن الشركات المنتجة من تلبية اشتراطات مواصفة CO2 (95 جم/كلم) بدءا من عام 2021، لا سيما مع الموديلات الكبيرة والثقيلة، التي تتمتع بمعدلات أداء عالية، ولذلك فإن بورشه ليست وحدها، التي تهتم بتقنية الدفع الهجين؛ فمرسيدس وبي إم دبليو وأودي تنتهج الفلسفة ذاتها أيضا.

وانتهجت فولفو أيضا هذه الاستراتيجية لفترة طويلة وقدمت ما يسمى بموديلات ذات المحركين في كل من عائلتي 60 و 90، ووجدت بنتلي Bentayga هي الأخرى مكان صف لها بجانب المقبس الكهربائي محققة مدى سير كهربائي قدره 50 كلم، ولتصل بهذا إلى معدل استهلاك يبلغ 2ر3 لتر/100 كلم (75 جم/كلم من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون).

ومع حلول الربيع القادم سيؤهل محرك كهربائي وبطارية في سيارتي لاندروفر Range Rover Sport وRange Rover هذه السيارات المخصصة للأراضي الوعرة لبلوغ مدى سير 50 كلم في أحسن الظروف.

ولم تقتصر بورشه على تقديم تقنية الدفع الهجين في سيارتها Cayenne، ولكن توفرها في سيارتها Panamera الفاخرة أيضا، وتقدم بي إم دبليو هذه التقنية في الفئة الثالثة والخامسة والسابعة وكذلك سيارتها X5.

وترغب أودي في ألا تكون A3 E-Tron وQ7 E-Tron هي الموديلات الهجين المعتمدة على محرك الديزل الوحيدة؛ حيث يرغب كبير المطورين بيتر ميرتنس في طرح حوالي 20 موديل بنظام الدفع الكهربائي بحلول عام 2025، على أن يكون الكثير منها بنظام Plug-in.

وأشار أولا كيلينيوس من شركة مرسيدس إلى خطة الاعتماد على هذه التقنية، ولهذا الغرض طورت مرسيدس وحدات تركيبية تشتمل على ناقل حركة أوتوماتيكي من 9 سرعات مع محرك كهربائي وباقة البطارية؛ حيث يمكن دمجها مع جميع المحركات تقريبا وفي كل السيارات، مثل الفئة S مع محرك بنزين سداسي الأسطوانات V6 وفي الفئتين E و C مع محرك الديزل خلال العام الجاري.

الفئة المدمجة

وقد شهدت الفئة المدمجة أيضا ازدهارا لتقنية الدفع الهجين؛ حيث قدمت شركة فولكس فاجن الألمانية أيقونتها Golf GTE مع وصلة قابس، ومن كوريا الجنوبية تأتي هيونداي Ioniq وكيا Niro وأفخم موديلات كيا Optima.

ومن اليابان تأتي تويوتا Prius ضمن إنتاج قياسي صغير مع بطارية تعطيها القدرة على الوصول إلى مدى سير 50 كلم اعتمادا على الطاقة الكهربائية الخالصة، وتقدم بي إم دبليو الألمانية سيارتها Active Tourer من الفئة الثانية وسيارة ميني Countryman بتقنية الدفع الهجين Plug-in.

وفي محاولة للتنقيب عن قواهما الكامنة أعلنت بيجو وستروين عن رغبتهما في طرح أولى موديلاتهما بتقنية الدفع الهجين Plug-in قبل نهاية العقد الجاري على سبيل المثال في 508 الجديدة، كما ترغب الشركة الصينية الجديدة Lynk&Co في عدم طرح أية سيارة بأنظمة الدفع التقليدية.