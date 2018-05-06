سيارة كهربائية خارقة تنطلق بقوة 1914 حصان

زودت شركة "Rimac" التشيكية سيارتها "Concept_Two" الرياضية الفاخرة، بأربع محركات كهربائية بقوة 1914 حصانا، وزيادة التسارع من 0 إلى 100 ك/س في غضون 1.8 ثانية فقط، ومن المنتظر أن تطرح في السوق الروسية بسعر 2 مليون و138 ألف دولار واستلم الوكلاء في موسكو طلبات شراء السيارة.
وتبلغ السرعة القصوى لهذه السيارة 412 ك/ س، وبطارياتها المتطورة تمكنها من قطع مسافة 650 كلم بالشحنة الواحدة، كما أنها تمتلك بطاريات بميزة الشحن السريع التي تمكن المستخدم من ملء 80% من سعتها في ظرف نصف ساعة فقط.
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ظهرت الممثلة آمبر هيرد بكامل أناقتها وتألقها خلال حضورها حفلة خيرية لدعم الجمعية الطبية السورية الأميركية في لوس أنغلوس، الجمعة، وذلك تزامنا مع تصويرها فيلم الجريمة القادم "Run Away With Me". ووفقا لما نشرته صحيفة "ديلي ميل" السبت، ارتدت الممثلة البالغة من العمر 32 عاما، فستانا مذهلا بألوان محايدة، يتكون من تنورة من الدانتيل الابيض شبه شفافة، وبلوزة سوداء أنيقة تتميز بفتحة عنق على شكل حرف "V" صغير، وأضافت زوجا من الأحذية السوداء اللامعة ذات كعب عالٍ. أكملت هيرد إطلالتها بتصفيفة أنيقة لشعرها الأشقر لتتناسب مع الفستان أحادي اللون بالإضافة إلى مكياجها الناعم الذي أبرز ملامحها الجميلة من خلال أحمر الشفاه الوردي والكحل الأسود. وانتهت آمبر هيرد من تصوير فيلم "Aquaman" الذي عرض مؤخرا الشهر الماضي، وتشارك في بطولته عدد كبير من نجوم هوليوود ومن أبرزهم نيكول كيدمان وجيسون موموا وباتريك
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