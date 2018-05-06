سيارة كهربائية خارقة تنطلق بقوة 1914 حصان

زودت شركة "Rimac" التشيكية سيارتها "Concept_Two" الرياضية الفاخرة، بأربع محركات كهربائية بقوة 1914 حصانا، وزيادة التسارع من 0 إلى 100 ك/س في غضون 1.8 ثانية فقط، ومن المنتظر أن تطرح في السوق الروسية بسعر 2 مليون و138 ألف دولار واستلم الوكلاء في موسكو طلبات شراء السيارة.

وتبلغ السرعة القصوى لهذه السيارة 412 ك/ س، وبطارياتها المتطورة تمكنها من قطع مسافة 650 كلم بالشحنة الواحدة، كما أنها تمتلك بطاريات بميزة الشحن السريع التي تمكن المستخدم من ملء 80% من سعتها في ظرف نصف ساعة فقط.