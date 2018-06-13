ذكرت وسائل إعلام روسية أن الفترة المقبلة ستشهد تعاونا واتفاقيات جديدة بين شركتي "ياندكس" الروسية و"أوبر".

وأوضح أحد المسؤولين في ياندكس أن "الشركتين قد تستحدثا منصة واحدة لتقديم الخدمات في عدد من المدن والمناطق الروسية، وخصوصا خدمات سيارات الأجرة".