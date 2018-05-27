أعلنت تيسلا على لسان رئيس مجلس إدارتها السيد إيلون موسك أن الـ 15 من مارس المقبل 2019 سيشهد الكشف عن المنتظرة موديل Y.
السيد موسك ذكر أن إختيار هذا الموعد كان عشوائياً للغاية ولا يوجد أي سبب، وعندما طلبوا المتابعين منه سبب مقنع لإختيار الموعد ذكر بشكل ساخر أن خوليو سيزار قتل في هذا التاريخ في العام 44 قبل الميلاد، يذكر أن موديل Y ستصل للأسواق في 2020.
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ظهرت عارضة الأزياء ومقدمة البرامج البريطانية الشهيرة أليكسا تشونغ، بإطلالة انيقة، في الصف الامامي بعرض أزياء كريستيان ديور لصيف/ ربيع 2019 "Cruise Collection Show"، في مدينة شانتيلي في فرنسا. وارتدت الفتاة السمراء البالغة من العمر 34 عاما، بدلة باللون الفضي المعدني مكونة من سترة طويلة وسروالا متطابقا. وانضمت تشونغ إلى عدد كبير من النجوم لمشاهدة عرض دار الأزياء الفرنسية الشهيرة، والذي كان يرتكز على إطلالات "رعاة البقر" المكسيكية، ومجموعة من الازياء المستوحاة من الفروسية، وتنوّع العرض بين الفساتين والتنانير والبدلات، بينما تدرّجت الألوان بين البيج والأبيض والأسود والأزرق مع قماش مزركش ومطبّع بالورود والمربعات. وظهرت أليكسا بمظهرا جذب عدسات المصورين إلى جانب المؤلف الأمريكي ديريك بلاسبيرج، واكملت اطلالاتها المميزة بزوجا من الأحذية السوداء المدببة، وحقيبة ذهبية لامعة من جلد التمساح، واضافت مكياجا ناعما مع لمسة من احمر الشفاة الاحمر الجرئ. جاء
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