أعلنت تيسلا على لسان رئيس مجلس إدارتها السيد إيلون موسك أن الـ 15 من مارس المقبل 2019 سيشهد الكشف عن المنتظرة موديل Y.

السيد موسك ذكر أن إختيار هذا الموعد كان عشوائياً للغاية ولا يوجد أي سبب، وعندما طلبوا المتابعين منه سبب مقنع لإختيار الموعد ذكر بشكل ساخر أن خوليو سيزار قتل في هذا التاريخ في العام 44 قبل الميلاد، يذكر أن موديل Y ستصل للأسواق في 2020.