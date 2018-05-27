أجرت شركة " Wheelsandmore" بعض التعديلات على سيارة مرسيدس إستيت AMG E63 S الألمانية، والتي من ضمنها زيادة قوة المحرك ليصبح 702 حصان و 965 نيوتن.متر من عزم الدوران، بعدما كانت قوته 604 حصان و 850 نيوتن.متر من عزم الدوران لتصبح أقرب إلى مستوى السيارات الخارقة.
وبحسب ما ذكرته صحيفة "سعودي أوتو" السعودية، فإن هناك نسختين من صناديق التعديل هذه، تسمح للمحرك بالوصول إلى قوة 641 حصان و 920 نيوتن.متر من عزم الدوران، أو 680 "حصان" و960 نيوتن.متر من عزم الدوران.
وتسمح النسختان بالتخلص من محددات السرعة، ما يسمح للطراز بالوصول إلى سرعته القصوى الحقيقة، رغم أنه لم يتم الافصاح عنها بعد.
وأضافت الشركة لهذه السيارة جنوط قياس 10×21 إنش في اﻷمام و11×21 في الخلف من F.I.W.E، مع إطارات 265/30 و 295/25 من ميشلان، إضافة إلى تعديل ارتفاع نظام التعليق القياسي.
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ظهرت عارضة الأزياء ومقدمة البرامج البريطانية الشهيرة أليكسا تشونغ، بإطلالة انيقة، في الصف الامامي بعرض أزياء كريستيان ديور لصيف/ ربيع 2019 "Cruise Collection Show"، في مدينة شانتيلي في فرنسا. وارتدت الفتاة السمراء البالغة من العمر 34 عاما، بدلة باللون الفضي المعدني مكونة من سترة طويلة وسروالا متطابقا. وانضمت تشونغ إلى عدد كبير من النجوم لمشاهدة عرض دار الأزياء الفرنسية الشهيرة، والذي كان يرتكز على إطلالات "رعاة البقر" المكسيكية، ومجموعة من الازياء المستوحاة من الفروسية، وتنوّع العرض بين الفساتين والتنانير والبدلات، بينما تدرّجت الألوان بين البيج والأبيض والأسود والأزرق مع قماش مزركش ومطبّع بالورود والمربعات. وظهرت أليكسا بمظهرا جذب عدسات المصورين إلى جانب المؤلف الأمريكي ديريك بلاسبيرج، واكملت اطلالاتها المميزة بزوجا من الأحذية السوداء المدببة، وحقيبة ذهبية لامعة من جلد التمساح، واضافت مكياجا ناعما مع لمسة من احمر الشفاة الاحمر الجرئ. جاء
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