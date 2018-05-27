أجرت شركة " Wheelsandmore" بعض التعديلات على سيارة مرسيدس إستيت AMG E63 S الألمانية، والتي من ضمنها زيادة قوة المحرك ليصبح 702 حصان و 965 نيوتن.متر من عزم الدوران، بعدما كانت قوته 604 حصان و 850 نيوتن.متر من عزم الدوران لتصبح أقرب إلى مستوى السيارات الخارقة.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "سعودي أوتو" السعودية، فإن هناك نسختين من صناديق التعديل هذه، تسمح للمحرك بالوصول إلى قوة 641 حصان و 920 نيوتن.متر من عزم الدوران، أو 680 "حصان" و960 نيوتن.متر من عزم الدوران.

وتسمح النسختان بالتخلص من محددات السرعة، ما يسمح للطراز بالوصول إلى سرعته القصوى الحقيقة، رغم أنه لم يتم الافصاح عنها بعد.

وأضافت الشركة لهذه السيارة جنوط قياس 10×21 إنش في اﻷمام و11×21 في الخلف من F.I.W.E، مع إطارات 265/30 و 295/25 من ميشلان، إضافة إلى تعديل ارتفاع نظام التعليق القياسي.