تعرف علي سيارة جيب جراند كوماندر 2019 سيارة العائلات الجديدة

جيب جراند كوماندر 2019 الجديدة كلياً ظهرت لأول مرة في العالم ضمن فعاليات معرض بكين للسيارات المقام حالياً في الصين ، لنتعرف على أجدد سيارات جيب التي طال إنتظارها .

Jeep Grand Commander هي سيارة SUV تقع ضمن فئة أعلى من شقيقتها جيب جراند شيروكي ، حيث أنها مزودة بـ 7 مقاعد للركاب لترضي العائلات بشكل خاص.

التصميم الخارجي لأجدد سيارات جيب مستلهم من طراز جيب جراند شيروكي 2018 كما أنها حصلت على ملامح من شقيقتها الصغرى جيب رينيجيد في منطقة D-pillar ، ومن حيث الأبعاد الخارجية سيارة جيب جراند كوماندر الجديدة أطول بمقدار 2 إنش فقط عن طراز جراند شيروكي ، وفي نفس الوقت قاعدة العجلات التي تعتمد عليها هذه السيارة الجديدة أقصر بمقدار 4 إنش عن المستخدمة في سيارة جراند شيروكي ، ولكن ذلك لم يؤثر على مقصورة جيب جراند كوماندر 2019 المزودة بثلاثة صفوف من المقاعد تتسع لـ 7 ركاب يتم نقلهم على متنها .

ميكانيكياً تعتمد سيارة جيب جراند كوماندر 2019 الجديدة كلياً قياسياً على محرك 4 سلندر سعة لترين مع تيربوتشارجد يولد قوة 231 حصان و 350 نيوتن.متر من عزم الدوران ، مستعار من شقيقتها جيب رانجلر 2018 ولكنه يولد فيها قوة 270 حصان و 400 نيوتن.متر من عزم الدوران .

سيتصل محرك جيب جراند كوماندر بصندوق تروس (جير) أوتوماتيكي من 9 سرعات ، وتعمل بنظام دفع أمامي للعجلات بشكل قياسي ونظام دفع رباعي للعجلات للنسخ الأعلى .

وسيوفر الصانع الأمريكي نسخة هجينة من طراز جراند كوماندر في الأسواق الصينية تعتمد على محرك بنزبن مع محرك كهربائي يتم شحنه بواسطة مقبس

يرجح أن يبدأ سعر جيب جراند كوماندر 2019 من 38 ألف دولار أمريكي ، أي ما يعادل 142,500 ريال سعودي .