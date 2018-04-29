تعرف علي سيارة جيب جراند كوماندر 2019 سيارة العائلات الجديدة

جيب جراند كوماندر 2019 الجديدة كلياً ظهرت لأول مرة في العالم ضمن فعاليات معرض بكين للسيارات المقام حالياً في الصين ، لنتعرف على أجدد سيارات جيب التي طال إنتظارها .
Jeep Grand Commander هي سيارة SUV تقع ضمن فئة أعلى من شقيقتها جيب جراند شيروكي ، حيث أنها مزودة بـ 7 مقاعد للركاب لترضي العائلات بشكل خاص.
التصميم الخارجي لأجدد سيارات جيب مستلهم من طراز جيب جراند شيروكي 2018 كما أنها حصلت على ملامح من شقيقتها الصغرى جيب رينيجيد في منطقة D-pillar ، ومن حيث الأبعاد الخارجية سيارة جيب جراند كوماندر الجديدة أطول بمقدار 2 إنش فقط عن طراز جراند شيروكي ، وفي نفس الوقت قاعدة العجلات التي تعتمد عليها هذه السيارة الجديدة أقصر بمقدار 4 إنش عن المستخدمة في سيارة جراند شيروكي ، ولكن ذلك لم يؤثر على مقصورة جيب جراند كوماندر 2019 المزودة بثلاثة صفوف من المقاعد تتسع لـ 7 ركاب يتم نقلهم على متنها .
ميكانيكياً تعتمد سيارة جيب جراند كوماندر 2019 الجديدة كلياً قياسياً على محرك 4 سلندر سعة لترين مع تيربوتشارجد يولد قوة 231 حصان و 350 نيوتن.متر من عزم الدوران ، مستعار من شقيقتها جيب رانجلر 2018 ولكنه يولد فيها قوة 270 حصان و 400 نيوتن.متر من عزم الدوران .
سيتصل محرك جيب جراند كوماندر بصندوق تروس (جير) أوتوماتيكي من 9 سرعات ، وتعمل بنظام دفع أمامي للعجلات بشكل قياسي ونظام دفع رباعي للعجلات للنسخ الأعلى .
وسيوفر الصانع الأمريكي نسخة هجينة من طراز جراند كوماندر في الأسواق الصينية تعتمد على محرك بنزبن مع محرك كهربائي يتم شحنه بواسطة مقبس
يرجح أن يبدأ سعر جيب جراند كوماندر 2019 من 38 ألف دولار أمريكي ، أي ما يعادل 142,500 ريال سعودي .
GMT 23:19 2018 الأحد ,29 إبريل / نيسانسيارات نيسان الجديدة تبدو شبيه بـ ملكة سيارات الـ SUV رنج روفر البريطانية
GMT 23:02 2018 الأحد ,29 إبريل / نيسانسيارة مايباخ الـ SUV الجديدة المثيرة للجدل على أرض الواقع
GMT 22:55 2018 الأحد ,29 إبريل / نيسانتعرف علي مواصفات بي ام دبليو M850i xDrive كوبيه 2019 الرسمية
GMT 22:47 2018 الأحد ,29 إبريل / نيسانتصريحات رسمية صادمة حول سيارة مازيراتي ليفانتي الـ SUV
GMT 22:37 2018 الأحد ,29 إبريل / نيسانشركة هولندية تطور سيارة تعمل بالطاقة الشمسية يتجاوز سعرها 2 مليون جنيه
حضرت النجمة هايلي بالدوين، العرض الأول للفيلم الوثائقي "The American Meme" وذلك ضمن فاعليات مهرجان تريبكيا السينمائي في مدينة نيويورك، يوم الجمعة، حيث ظهرت عارضة الأزياء البالغة من العمر 20 عامًا، بإطلالة خاطفة للأنظار على السجادة الحمراء في استوديوهات الربيع، حيث يعرض الفيلم لأول مرة في المهرجان السينمائي. وارتدت بالدوين، فستانًا جريئًا باللون القرمزي، بدون أكمام، وذو فتحة من الخلف بالإضافة إلى أشرطة متدلية مع زوج من الصنادل من ذات اللون، وأضافت النجمة الشهيرة ابنة الممثل ستيفن بالدوين، مزيدًا من البريق إلى إطلالتها من خلال ارتداء زوج من الأقراط المتلألئة، مع المكياج الناعم من أحمر الشفاة البني والكحل والمسكارا. وفي أثناء وجودها على السجادة الحمراء، انضمت هيلي جنبًا إلى جنب مع شريكتها في الفيلم وزميلتها باريس هيلتون، حيث ظهرت باريس، بفستان فضي طويل بأكمام طويلة مكشوف من الظهر، مع تسريحة شعر
أرسل تعليقك