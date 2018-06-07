طرحت شركة صناعة السيارات اليابانية "نيسان موتورز" خليط ألوان لسيارتها المدمجة "كيكس" يتيح للمشترين المحتملين الاختيار من بين مجموعة واسعة للغاية من التكوينات اللونية الداخلية.
ويمكن للمشتري في هذه الحالة اختيار ألوان فريدة للسقف إلى جانب ألوان منفصلة للسطح وأيضا القطع الخارجية بما في ذلك لمقابض الأبواب وجناح مخفض الهواء السقفي .
وبالنسبة للطلاء الخارجي، فإن "نيسان كيكس" متاحة في سبعة ألوان هي الفضي اللامع والبرونز والأسود الصريح وأحمر كاينيه واللؤلؤ الأزرق القاتم ودرجتين من اللون الأبيض.
ويمكن للمشترين اختيار لون واحد لقمرة السيارة أو مزيج من خمس درجات لكل لون.
وأشار موقع "موتور تريند" المتخصص في موضوعات السيارات إلى أن نيسان تتيح للمشتري المحتمل للجيل الجديد من السيارة "كيكس" الاختيار من بين مجموعة كبيرة من التفاصيل الداخلية والخارجية بما يجعل السيارة تحمل مواصفات خاصة به.
ويوجد 12 جزءا في السيارة يمكن ضبطها وفقا لخيارات السائق، ولا توجد أي قيود على اختيار الألوان. فإذا كان المشتري يرغب على سبيل المثال في مقابض أبواب زرقاء وجسم مرايا أحمر وشبكة سقف برتقالي، فإنه يمكنه الحصول على ما يريد.
في الوقت نفسه فإن التجهيز الشخصي للسيارة "كيكس" يرفع سعرها الأساسي بمقدار 2765 دولارا، في حين يبدأ سعرها الأساسي من 18 ألف و 965 دولار.
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ظهرت الممثلة الحائزة على جائزة الأوسكار، إيما ستون، في حفلة توزيع جوائز "LVMH Prize" لعام 2018، والتي تدعم مصممي الأزياء الشباب في جميع أنحاء العالم، في مؤسسة العلامة التجارية الشهيرة "لويس فيتون" في العاصمة الفرنسية باريس، يوم الأربعاء. وجذبت نجمة فيلم "La La Land" البالغة من العمر 29 عاما، أنظار الحضور وعدسات المصورين، بإطلالتها الأنيقة والمميزة، وباعتبارها سفيرة للعلامة التجارية، فليس من المفاجئ أن تختار إيما ارتداء أزياء من تصميم دار الأزياء الفرنسية لويس فيتون، حيث ارتدت سروالا اسودا ذو خصر طويل وواسع، وسترة جريئة باللون الأبيض مع حزام اسود من الجلد، وأكملت نجمة هوليوود إطلالتها بزوجًا من الأحذية السوداء ذات كعب عال، مع المكياج الناعم ولمسة من أحمر الشفاه القرمزي اللامع، و حقيبة يد مستوحاة من الطراز القديم وتزينت بأقراط مرصعة بالماس. كانت إيما ستون في باريس لتقديم جائزة LVMH
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