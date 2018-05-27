جولتنا حول وكالات السعودية اليوم تأخذنا الى الجبر للسيارات لنقدم لكم أسعار كيا ستينجر 2018.
التصميم الخارجي مستوحى من كيا GT الإختبارية التي تم الكشف عنها في عام 2011، والذي يتميز بغطاء محرك طويل، وسقف ممتد إلى الصدام الخلفي، لتجمع مابين التصميم الأنيق، والرياضي الجريء، والديناميكي الوظيفي. يتميز تصميم ستينجر بفتحات تهوية واسعة في الواجهة الأمامية، وشبك كيا المعروف بـ”أنف النمر” ومصابيح أمامية تحتوي على عدستين وخطي LED نهارية، وتمتد فتحات التهوية إلى غطاء المحرك، وجانب السيارة وحتى الصدام الخلفي.
خلفية كيا ستينجر قد تكون أبرز ما يميز تصميمها الخارجي، فهي لا تتميز فقط بسقف “فاست باك” المنحني، ولكنها أيضاً تمتلك مصابيح بتصميم مميز وجريء، يحتويه جناح رياضي، ويكمل الطابع الرياضي مخارج العادم الـ4 وناشر الهواء في الصدام الخلفي.
من ناحية الفئات و أسعار كيا ستينجر لدى شركة الجبر للسيارات, فهي كالتالي:
- كيا ستينجر بمحرك الـ 4 سلندر سعة 2.0 لتر تيربو بسعر 140,100 ريال
- كيا ستينجر بمحرك الـ V6 سعة 3.0 لتر ثنائي التيربو بسعر 170,000 ريال
هذه الأسعار لا تشمل الضريبة أو تكاليف اللوح و التأمين. أما عن الضمان, فيأتي بـ 5 سنوات أو 100 ألف كم أيهما يأتي أولا. وللأسف, فإن ستينجر لا تأتي إلا بخيار الدفع الخلفي لدى شركة الجبر.
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ظهرت عارضة الأزياء ومقدمة البرامج البريطانية الشهيرة أليكسا تشونغ، بإطلالة انيقة، في الصف الامامي بعرض أزياء كريستيان ديور لصيف/ ربيع 2019 "Cruise Collection Show"، في مدينة شانتيلي في فرنسا. وارتدت الفتاة السمراء البالغة من العمر 34 عاما، بدلة باللون الفضي المعدني مكونة من سترة طويلة وسروالا متطابقا. وانضمت تشونغ إلى عدد كبير من النجوم لمشاهدة عرض دار الأزياء الفرنسية الشهيرة، والذي كان يرتكز على إطلالات "رعاة البقر" المكسيكية، ومجموعة من الازياء المستوحاة من الفروسية، وتنوّع العرض بين الفساتين والتنانير والبدلات، بينما تدرّجت الألوان بين البيج والأبيض والأسود والأزرق مع قماش مزركش ومطبّع بالورود والمربعات. وظهرت أليكسا بمظهرا جذب عدسات المصورين إلى جانب المؤلف الأمريكي ديريك بلاسبيرج، واكملت اطلالاتها المميزة بزوجا من الأحذية السوداء المدببة، وحقيبة ذهبية لامعة من جلد التمساح، واضافت مكياجا ناعما مع لمسة من احمر الشفاة الاحمر الجرئ. جاء
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