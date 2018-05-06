أستون مارتن تستعد للكشف عن غواصتها المائية بهذا السعر

تستعد "أستون مارتن" البريطانية للكشف عن مشروع "نيبتون" لطرح غواصة تحاكي أفلام 007 لجيمس بوند، نهاية العام الجاري، بسعر يصل إلى 4 ملايين جنيه استرليني، وحوالي 100 مليون جنيه مصري، وسيتم تخصيصها للأغنياء فقط، وجاء هذا وفقًا لما نشره موقع ذا صن الأمريكي.
وسيتم طرح نسخ محدودة من هذا القارب القادر علي الغوص تحت الماء، والتي تشبه إلي حد كبير تصميم سيارة Aston Martin Valkyrie Hyperca.
وتتعاون شركة أستون مع شركة تريتون سوبمارينز المتخصصة في بناء الغواصات، لبناء هذه الغواصة المائية المنتظر طرحها قريباً.
وتمكن الغواصة الجيدة الراكب من رؤية بزاوية 360 درجة من قمرة القيادة بينما يمكنهم الغوص لمسافة 500 متر تحت سطح البحر.
وتستوعب الغواصة الصغيرة من حمل ثلاث أشخاص في مقصورتها الفاخرة، كما صممت الغواصة علي قدر كبير من الرفاهية والتي تظهر بوضوح من خلال مقاعد جلدية مخاطة يدوياً وأجزاء من ألياف الكربون مستوحاة من سباقات السيارات.
وقال كبير مسؤولي الإبداع في أستون: "التصميم الخارجي لمشروع نبتون يحقق المزيد من الأداء العالي ".
بينما أضاف جون رامزي ، كبير المسؤولين الفنيين لدى شركة "تريتون سوبمارينز": "تبدو النماذج الأولية مذهلة، وعملية وصاحبة شكل خارجي جذاب".
والغواصة هي أحدث مشروع بحري من أستون مارتن بعد القارب السريع AM37 الذي تم طرحة للعملاء في العام الماضي.
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ظهرت الممثلة آمبر هيرد بكامل أناقتها وتألقها خلال حضورها حفلة خيرية لدعم الجمعية الطبية السورية الأميركية في لوس أنغلوس، الجمعة، وذلك تزامنا مع تصويرها فيلم الجريمة القادم "Run Away With Me". ووفقا لما نشرته صحيفة "ديلي ميل" السبت، ارتدت الممثلة البالغة من العمر 32 عاما، فستانا مذهلا بألوان محايدة، يتكون من تنورة من الدانتيل الابيض شبه شفافة، وبلوزة سوداء أنيقة تتميز بفتحة عنق على شكل حرف "V" صغير، وأضافت زوجا من الأحذية السوداء اللامعة ذات كعب عالٍ. أكملت هيرد إطلالتها بتصفيفة أنيقة لشعرها الأشقر لتتناسب مع الفستان أحادي اللون بالإضافة إلى مكياجها الناعم الذي أبرز ملامحها الجميلة من خلال أحمر الشفاه الوردي والكحل الأسود. وانتهت آمبر هيرد من تصوير فيلم "Aquaman" الذي عرض مؤخرا الشهر الماضي، وتشارك في بطولته عدد كبير من نجوم هوليوود ومن أبرزهم نيكول كيدمان وجيسون موموا وباتريك
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