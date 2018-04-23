أعلنت شركة مرسيدس أن سيارة الفئة A الجديدة سوف يتم طرحها في الأسواق بحلول مايو القادم بسعر يبدأ من 30 ألف و232 يورو، أي ما يعادل (ستمائة و55 ألف جنيه مصري).

وأوضحت الشركة الألمانية أن الهاتشباك المدمجة الجديدة تظهر بطول 4.42 متر، كما تبدو بتصميم أكثر انسيابية، وبينة أكثر عرضا، مشيرة إلى أن التغيير الأهم يظهر بالمقصورة الداخلية؛ حيث تقدم توليفة من قمرة قيادة على شكل شاشة مستقلة وممتدة، وشاشة Head-up، وشاشة لمسية مع نظام التحكم الصوتي ذاتي التعلم دون أوامر ثابتة.

وعلاوة على هذا يتمتع الموديل الأساسي بباقة موسعة من التجهيزات تضم العديد من الأنظمة المساعدة، والمزيد من الرحابة لركاب المقاعد الخلفية، وصعود أكثر راحة، ومساحة أكبر لحيز الأمتعة؛ حيث يسع 370 لترا من الأمتعة.

وتتوفر للسيارة مجموعة من محركات البنزين والديزل، التي تغطي نطاق قوة يمتد بين 85 كيلووات/116 حصان و165 كيلووات/224 حصان. ويستهلك أكثر المحركات اقتصادية 4.1 لتر/100 كلم من الديزل، وهو ما ينتج عنه 108 جم/كلم من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.