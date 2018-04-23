5 شركات عالمية غيرت علاماتها التجارية أكثر من مرة

أعلنت شركة "فولكس فاجن" الألمانية، مؤخراً عن نيتها تغيير علامتها التجارية، في إطار تجهيزاتها لتصنيع السيارات الكهربائية، إضافة إلى محاولة تحسين الصورة الذهنية عن العلامة التجارية الحالية، بعد أزمة "اختبارات العوادم".

وقال يوخن سينجبيهل، مدير التسويق للشركة، إنه من المقرر الإعلان الرسمي عن العلامة التجارية الجديدة بداية العام المقبل، الذي سيتزامن مع طرح السيارات الكهربائية التابعة للشركة.

وأضاف أن تغيير العلامة التجارية لم يقتصر فقط على السيارات بل سيمتد ليشمل كل ما هو متعلق بالعلامة مثل المواقع الرسمية للشركة وتطبيقات الهواتف الذكية، موضحًا أن العلامة التجارية الحالية، تصنف عللا أنها ضعيفة مقارنة بالعلامات التجارية للشركة في الماضي.

ويعتبر هذا التعديل هو السابع، في مسيرة "فولكس فاجن" منذ تأسيسها، ونستعرض مراحل تطور العلامات التجارية لأكبر شركات السيارات حول العالم من خلال النقات التالية:-

فولكس فاجن

شركة ألمانية، أسسها حزب العمال عام 1937، ومقرها فولفسبورج، وطورت في عهد الزعيم النازي أدولف هتلر، وحولها إلى سيارة الشعب وهو معنى الاسم " فولكس فاجن" باللغة الألمانية، ومنذ تاريخ نشأتها عدلت الشركة علامتها التجارية 6 مرات.

مرسيدس بنز

شركة ألمانية لتصنيع السيارات الفاخرة من أعرق الشركات في العالم، وسُوّقت أول سيارة مرسيدس سنة 1901، ومنذ ذلك التاريخ أدخلت مرسيدس تعديلات عدة على علامتها التجارية لتصل إلى النسخة الحالية.

كاديلاك

شركة تابعة لمجموعة سيارات "جنرال موتورز"، والتي يرجع أصولها إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وتأسست الشركة في أغسطس 1902 لتصبح من أقدم شركات السيارات حول العالم، ومنذ هذا التاريخ تحولت العلامة التجارية لكاديلاك بشكل كبير، بعد أن عدلت أكثر من 20 مرة.

بي إم دبليو

شركة ألمانية، تأسست رسميا في عام 1916، وكان مقرها ميونيخ في بافاريا، ومنذ ذلك الحين وحتى يومنا أدخلت الشركة على علامتها التجارية تعديلات.

فيات

من الشركات التي أدخلت تعديلات عدة على علامتها التجارية منذ تأسيسها عام 1899، وتصنف من أقدم شركات السيارات حول العالم.

وتعد الشركة الإيطالية من أكثر الشركات حصولا على جائزة أفضل سيارة في العام، والذي سجل بـ 12 سيارة.

فورد

شركة أمريكية من أول مصنعي سيارات الركوب حول العالم بإنتاجها سيارة Quadricycle، في عام 1896.

وبعد أن تأسست الشركة بشكل رسمي في يونيو 1903، عدلت علامتها التجارية أكثر من مرة.