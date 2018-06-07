قاد الطلب القوي على السيارات الألمانية، مبيعات السيارات المستوردة في كوريا الجنوبية إلى النمو بقوة خلال مايو الماضي ، بحسب البيانات الصناعية الصادرة اليوم الخميس.
وأشار بيان صادر عن اتحاد مستوردي وموزعي السيارات في كوريا الجنوبية إلى نمو مبيعات السيارات المستوردة خلال الشهر الماضي بنسبة 21.1% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، لتصل إلى 23470 سيارة، مقابل 19380 سيارة خلال مايو من العام الماضي.
وتصدرت قائمة السيارات المستوردة الأكثر مبيعا في كوريا الجنوبية خلال الشهر الماضي، السيارة "520 دي" الصالون من "بي.إم.دبليو" الألمانية والسيارة "تيجوان 2.0 تي.دي.آي" من "فولكسفاغن" الألمانية والسيارة "إيه6 35 تي.دي.آي" الصالون من "أودي" الألمانية أيضا.
واستحوذت شركات صناعة السيارات الألمانية على 6 من كل 10 سيارات مستوردة تم بيعها في كوريا الجنوبية خلال الشهر الماضي، في حين بلغت نسبة حصة الشركات اليابانية 15.7 في المئة من السيارات المستوردة .
وبلغ إجمالي مبيعات السيارات المستوردة في كوريا الجنوبية خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الحالي 116798 سيارة بزيادة نسبتها 23.7% عن الفترة نفسها من العام الماضي حيث كانت 94397 سيارة.
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ظهرت الممثلة الحائزة على جائزة الأوسكار، إيما ستون، في حفلة توزيع جوائز "LVMH Prize" لعام 2018، والتي تدعم مصممي الأزياء الشباب في جميع أنحاء العالم، في مؤسسة العلامة التجارية الشهيرة "لويس فيتون" في العاصمة الفرنسية باريس، يوم الأربعاء. وجذبت نجمة فيلم "La La Land" البالغة من العمر 29 عاما، أنظار الحضور وعدسات المصورين، بإطلالتها الأنيقة والمميزة، وباعتبارها سفيرة للعلامة التجارية، فليس من المفاجئ أن تختار إيما ارتداء أزياء من تصميم دار الأزياء الفرنسية لويس فيتون، حيث ارتدت سروالا اسودا ذو خصر طويل وواسع، وسترة جريئة باللون الأبيض مع حزام اسود من الجلد، وأكملت نجمة هوليوود إطلالتها بزوجًا من الأحذية السوداء ذات كعب عال، مع المكياج الناعم ولمسة من أحمر الشفاه القرمزي اللامع، و حقيبة يد مستوحاة من الطراز القديم وتزينت بأقراط مرصعة بالماس. كانت إيما ستون في باريس لتقديم جائزة LVMH
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