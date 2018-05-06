شيفروليه تزود سوبربان 2019 بباقة rst performance

زودت "شيفروليه" سيارتها سوبربان 2019 الجديدة بباقة RST Performance، فتأتي بـ3 صفوف من المقاعد تتسع لـ9ركاب ومحرك V8 سعة 6.2 لتر .

ومن المنتظر بدء مبيعات السيارة في نهاية العام الجاري، والباقة الجديدة وحدها تعتمد على نسخة RST Edition والتي تتكلق 2.630 دولار فوق سعر السيارة وقدمت في عام 2017.

وتأتي هذه الباقة مع نسخة المحرك بقوة 420 حصان والتي ترسل للطريق عبر ناقل حركة أوتوماتيك هيدرا ماتيك 10L80 من 10 سرعات.

والسيارة ثقيلة في الوزن وتستهلك الكثير من الوقود، وعلق "اريك ستانزاك" رئيس المهندسين في شاحنات شيفروليه بأن السيارة توفر الأداء القوي بهذه الباقة مع مستويات عالية من التسارع والقدرة على الكبح القوي والثبات على الطريق كما أنها توفر راحة الركوب والجودة في تصنيع المقصورة الداخلية.

وتتزود السيارة بتعليق نشط ونظام تحكم في الركوب ويمكنه بالتالي التعامل مع كل العقبات على الطريق مع مخارج عادم مزدوجة في الخلف من بورلا وأقراص مكابح Duralife وعجلات 22 بوصة مع اطارات بريدجستون وتطعيمات كرومية مع لمسات سوداء في السيارة.