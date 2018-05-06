شيفروليه تزود سوبربان 2019 بباقة rst performance

زودت "شيفروليه" سيارتها سوبربان 2019 الجديدة بباقة RST Performance، فتأتي بـ3 صفوف من المقاعد تتسع لـ9ركاب ومحرك V8 سعة 6.2 لتر .
ومن المنتظر بدء مبيعات السيارة في نهاية العام الجاري، والباقة الجديدة وحدها تعتمد على نسخة RST Edition والتي تتكلق 2.630 دولار فوق سعر السيارة وقدمت في عام 2017.
وتأتي هذه الباقة مع نسخة المحرك بقوة 420 حصان والتي ترسل للطريق عبر ناقل حركة أوتوماتيك هيدرا ماتيك 10L80 من 10 سرعات.
والسيارة ثقيلة في الوزن وتستهلك الكثير من الوقود، وعلق "اريك ستانزاك" رئيس المهندسين في شاحنات شيفروليه بأن السيارة توفر الأداء القوي بهذه الباقة مع مستويات عالية من التسارع والقدرة على الكبح القوي والثبات على الطريق كما أنها توفر راحة الركوب والجودة في تصنيع المقصورة الداخلية.
وتتزود السيارة بتعليق نشط ونظام تحكم في الركوب ويمكنه بالتالي التعامل مع كل العقبات على الطريق مع مخارج عادم مزدوجة في الخلف من بورلا وأقراص مكابح Duralife وعجلات 22 بوصة مع اطارات بريدجستون وتطعيمات كرومية مع لمسات سوداء في السيارة.
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ظهرت الممثلة آمبر هيرد بكامل أناقتها وتألقها خلال حضورها حفلة خيرية لدعم الجمعية الطبية السورية الأميركية في لوس أنغلوس، الجمعة، وذلك تزامنا مع تصويرها فيلم الجريمة القادم "Run Away With Me". ووفقا لما نشرته صحيفة "ديلي ميل" السبت، ارتدت الممثلة البالغة من العمر 32 عاما، فستانا مذهلا بألوان محايدة، يتكون من تنورة من الدانتيل الابيض شبه شفافة، وبلوزة سوداء أنيقة تتميز بفتحة عنق على شكل حرف "V" صغير، وأضافت زوجا من الأحذية السوداء اللامعة ذات كعب عالٍ. أكملت هيرد إطلالتها بتصفيفة أنيقة لشعرها الأشقر لتتناسب مع الفستان أحادي اللون بالإضافة إلى مكياجها الناعم الذي أبرز ملامحها الجميلة من خلال أحمر الشفاه الوردي والكحل الأسود. وانتهت آمبر هيرد من تصوير فيلم "Aquaman" الذي عرض مؤخرا الشهر الماضي، وتشارك في بطولته عدد كبير من نجوم هوليوود ومن أبرزهم نيكول كيدمان وجيسون موموا وباتريك
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