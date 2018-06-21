شركة تعديلات تحقن مرسيدس amg gt r بقوة 825 حصان

أجرت شركة Renntech تعديلات خارقة على الأيقونة الرياضية مرسيدس AMG GT R لرفع معدلات أدائها وزيادة جاذبية ملامحها.

وأوضحت شركة Renntech أنها رفعت قوة محرك التربو المزدوج ثماني الأسطوانات V8 سعة 0ر4 لتر من 585 إلى 825 حصان، وكذلك زيادة عزم الدوران الأقصى من 750 إلى 850 نيوتن متر. كما زادت السرعة القصوى لتقف على أعتاب 318 كلم/س.

ولزيادة ملامحها الرياضية قامت Renntech بتجهيز أيقونة مرسيدس باسبويلر خلفي ثنائي المراحل وموزع هواء كبير وجنوط مسبوكة قياس 19 بوصة أماما و20 بوصة خلفا، بالإضافة إلى طلاء يزهو باللون الأخضر الصارخ.