شركة تعديلات تحقن مرسيدس amg gt r بقوة 825 حصان

أجرت شركة Renntech تعديلات خارقة على الأيقونة الرياضية مرسيدس AMG GT R لرفع معدلات أدائها وزيادة جاذبية ملامحها.
وأوضحت شركة Renntech أنها رفعت قوة محرك التربو المزدوج ثماني الأسطوانات V8 سعة 0ر4 لتر من 585 إلى 825 حصان، وكذلك زيادة عزم الدوران الأقصى من 750 إلى 850 نيوتن متر. كما زادت السرعة القصوى لتقف على أعتاب 318 كلم/س.
ولزيادة ملامحها الرياضية قامت Renntech بتجهيز أيقونة مرسيدس باسبويلر خلفي ثنائي المراحل وموزع هواء كبير وجنوط مسبوكة قياس 19 بوصة أماما و20 بوصة خلفا، بالإضافة إلى طلاء يزهو باللون الأخضر الصارخ.
GMT 22:57 2018 الخميس ,21 حزيران / يونيوسيارة فيراري من الستينات للبيع في مزاد علني بـ800 مليون جنيه
GMT 22:52 2018 الخميس ,21 حزيران / يونيوأبرز مواصفات سيارة أودي Q8 الجديدة
GMT 22:48 2018 الخميس ,21 حزيران / يونيوفورد تخترع طريقة سهلة لوضع الامتعة على سقف سياراتها
GMT 22:45 2018 الخميس ,21 حزيران / يونيوتعرف على أبرز مواصفات الجيل الجديد من كيا Ceed
GMT 22:42 2018 الخميس ,21 حزيران / يونيولبنان تصنع أول سيارة رباعية الدفع
أثبتت عارضة الأزياء ومقدمة البرامج البريطانية الشهيرة أليكسا تشونغ، أن المشاهير يعانون نفس المأساة بسبب الكعب العالي مثل أي شخص آخر، وظهرت بقدمين حافيتين بعد انتهاء حفل "Serpentine Gallery Summer" في العاصمة البريطانية لندن، ليلة الثلاثاء، والذي ضم عددا من نجوم الموضة، الموسيقى، والفن. وظهرت الفتاة البريطانية البالغة من العمر 34 عاما، مفعمة بالحيوية والنشاط، حيث اعتلت وجهها ابتسامة ساحرة، خلال الحفل، الذي أقيم في حدائق كنسينغتون في لندن . وبعد خروج عارضة الأزياء المعروفة بإحساسها الأنيق، كنموذج ومصممة أزياء شهيرة، من الحفل ، انتزعت حذائها الأسود ذو الكعب العالي من توقيع كريستيان لوبوتان، ومشت بدونه لتحظى بالقليل من الراحة. وارتدت فستانًا أنيقًا من الدانتيل والشيفون الأسود بدون حمالة، يتميز بفتحة أمامية أبرزت مفاتنها، بالإضافة إلى ربطة عنق بنفس اللون حول رقبتها، وصففت شعرها في شكل ذيل حصان فضفاض، ولفتت الانتباه
أرسل تعليقك